Krijgt Veendam echt een megafabriek voor zonnepanelen?

Het geld voor de zonnepanelenfabriek is bijna binnen, zeggen de initiatiefnemers. Als het volgens plan verloopt produceert Innolane eind 2020 de eerste panelen in Veendam. Een crowdfundingsactie heeft vaart achter de plannen gezet. Hoe ziet het project van de Brabantse ondernemer Jac Hanssen eruit?

Wat wil Innolane?

Hanssen wil 86 miljoen euro investeren in een fabriek waar jaarlijks 450.000 zonnepanelen worden gemaakt en meer dan 600 mensen komen te werken. In een klap is het bedrijf daarmee een van de grootste fabrikanten van panelen in Europa. Innolane heeft de vergunningen voor de bouw van de fabriek op het industrieterrein Dallen 2 aan de oostkant van Veendam al een tijdje binnen.

Twee jaar geleden werd de komst van Innolane aangekondigd. Het is alweer een tijdje stil rond het project. Waarom duurt het zo lang?

De oorspronkelijke plannen zijn van 2015. De afgelopen twee jaar heeft Innolane de techniek van de productie en die van de panelen goed doorgelicht. Ook is de financiële haalbaarheid van het idee onderzocht in opdracht van de geldschieters, dat zijn banken en particuliere investeerders.

'We zitten nu in de afrondende fase van de financiering', legt Hanssen uit. 'We onderhandelen met diverse partijen en laten aanvullende onderzoeken doen. Dat kost geld. Om deze fase te kunnen bekostigen hebben we een crowdfundingsactie opgezet. Die heeft de benodigde 400.000 euro opgeleverd.'

Dus het gaat door?

Wat betreft de techniek is er volgens Hanssen 'geen enkel risico meer'. Het geldt voor zowel de zonnecellen en de panelen als voor de manier waarop beide geproduceerd worden. Onafhankelijke partijen hebben dat vastgesteld in onderzoeken die ze in opdracht van de financiers hebben gedaan, aldus ondernemer uit Budelschoot. Het gaat nu om de invulling van 'financiële details en juridische finesses', zegt hij.

Hoe komt een Brabantse ondernemer in Oost-Groningen terecht?

Hansen is door de NOM en de provincie gevraagd of hij zijn project in Groningen van de grond kon trekken. Mede door subsidies verleid, besloot Hanssen dat te doen.

Vorig jaar blies Powerfield de bouw van een fabriek voor zonnepanelen in Appingedam af. Het bedrijf durfde de concurrentie met Chinese fabrikanten, die veel goedkoper kunnen produceren, niet aan. Innolane kan die strijd wel winnen?

Hanssen: 'Wij maken niet de panelen met de gebruikelijke technologie. Wij komen met een nieuwe zonneceltechniek waarmee we een nieuwe generatie innovatieve zonnepanelen maken.'

De cellen zijn gebaseerd op een technologie die is ontwikkeld door de Zwitserse machinebouw Meyer Burger. Deze geven een ruim twintig procent hogere energieopbrengst. De panelen van Innolane zijn bovendien tweezijdig voorzien van zonnecellen.

'Doordat we daarmee meer licht vangen via reflectie wordt de opbrengst verder verhoogd. Wij kunnen op basis van de prijs per kilowattuur van onze zonnepanelen concurreren met Chinese panelen.'

Wanneer kan de eerste paal de grond in?

'Alle tekeningen voor de fabriek en de inrichting ervan liggen klaar. Wanneer de financiering rond is kan de aannemer snel aan de slag.

De bouw zal in fasen gaan. Het eerste deel van de fabriek, die 24 uur per dag zal draaien, krijgt een productiecapaciteit van 185 megawattpiek (mwp). Gaat het goed, dan wordt bijgebouwd en gaat de productie omhoog naar 600 mwp, dat zijn zo'n 450.000 panelen per jaar.

Hansen voorspelt zeshonderd banen. Waar gaat Innolane de mensen vandaan halen?

In de eerste fase zullen er 250 mensen nodig zijn, dat aantal kan oplopen naar zeshonderd. Hanssen: 'We hebben al eens onderzoek gedaan met het UWV en de gemeente Veendam. We denken dat die mensen beschikbaar zijn en hebben goede hoop dat we ze kunnen vinden.'

