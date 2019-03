'Online onzichtbaar, dat kan echt niet meer voor een mkb'er'

Een ondernemer die online niet is te vinden neemt zijn business niet serieus. Is dat wel zo? Online zichtbaar zijn is handig, zegt marketingspecialist en NoordZaken-expert Karel Jan Alsem. De vraag is hoe ver je daarin gaat als ondernemer?

Door Karel Jan Alsem.

Als mkb-er herken je het vast wel. Dat ze vragen of je wel goed en uitgebreid met online marketing bezig bent. Want dat is immers de toekomst. Alles gaat toch via internet? En al je concurrenten doen het ook, dus tja, dan kun je niet achterblijven. Toch?

Kanaal

Het antwoord is 'dat hangt er vanaf'. Dat is wat vaag, maar ik zal het toelichten. Belangrijk is je eerst te realiseren wat online marketing eigenlijk inhoudt. De naam zegt het al: dat is alle marketing en communicatie die je via online kanalen doet. Online is namelijk een 'kanaal'. Voor communicatie. En ook voor verkoop.

Rechtstreeks

Het is een kanaal dat je rechtstreeks in contact brengt met klanten en potentiële klanten. Een ander communicatiekanaal voor is persoonlijk contact. Maar ook de krant, als daar een advertentie van je in staat, of als je geïnterviewd bent.

Doelgroep

Of je online moet hangt dus af van welke kanalen je wilt gebruiken voor communicatie en verkoop. Dat hangt weer samen met je doelgroep en je product. Wie is je doelgroep is dus de allereerste vraag.

Zijn dat consumenten en zo ja, wat is hun profiel? Leeftijd, inkomen, wensen? En vooral: welke kanalen gebruiken zij voor beslissingen over aankoop van je product? Gebruiken ze inderdaad internet om zich te oriënteren? Weet je dat niet, dan is het belangrijk dat uit te zoeken, zet er eventueel een student voor in. Nuttig om te weten is dat uit veel onderzoeken blijkt dat internet inderdaad steeds meer gebruikt wordt, ook om aanbieders met elkaar te vergelijken.

Website

Enige online aanwezigheid is dus goed. Een duidelijke en vindbare website is dan wat je minimaal moet hebben. Vindbaarheid ervan kun je verbeteren met Search Engine Optimization (SEO). Dat betekent dat je moet zorgen voor termen en linkjes die je site hoog in de Google zoekresultaten zet wanneer een klant bijvoorbeeld 'advocaat Groningen' of 'bier Winschoten' intypt. Dat SEO is trouwens een vak apart waar je wel een 'bureautje' voor nodig hebt. Vergeet niet dat je de site vervolgens ook moet onderhouden.

Meer social

Een andere kwestie is of je ook meer 'social' moet. Dus meer op Facebook, Instagram en LinkedIn. Dat hangt enorm af van de aard van je business. Het hoeft lang niet altijd. Consumenten gebruiken sociale media maar weinig om informatie over producten uit te wisselen.

Met een webshop stimuleer je klanten om niet meer in de winkel te komen. Is dat verstandig? Karel Jan Alsem

Social media kunnen wel worden ingezet om online te adverteren. Banners kunnen helpen gericht je klanten te bereiken. Je kent ze zelf ongetwijfeld, de advertenties die 'toevallig' langskomen als je naar vakantiemogelijkheden zoekt en waar je je vaak aan irriteert.

Online verkoop

Ook belangrijk in je online strategie is de vraag of je je product ook online moet verkopen. Realiseer je dat een eigen webshop een hoop werk is. Een nadeel is bovendien dat consumenten verwend raken: de goedkoopste producten tegen liefst geen bezorgkosten. Stel jezelf de vraag wat je er nog mee kunt verdienen. En belangrijk: met een webshop stimuleer je klanten om niet meer in de winkel te komen. Hoe verstandig is dat?

Showrooming

U kunt ook profiteren van de trend naar online zonder online te gaan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel consumenten in gewone winkels producten uitzoeken om ze online, bijvoorbeeld bij Zalando of bol.com te kopen. In de VS doen zeven van de tien consumenten aan dit 'showrooming'.

Service

Showrooming is heel vervelend voor 'bricks' winkels, zoals fietsenwinkels. Door er op in te spelen is er wel wat aan te doen. Uit datzelfde onderzoek blijkt namelijk ook dat consumenten niet alleen vanwege de prijs online winkelen. Ze vinden namelijk dat het vaak aan kwaliteit en goed personeel ontbreekt in stenen winkels. Een winkelier moet er dus voor zorgen dat hij in zijn winkel kwaliteit levert en voldoende, snelle service biedt. Alleen dan rollen de euro's direct de kassa van de winkel in en niet naar een webshop.

Ik heb een mkb-bedrijf, wat ga ik online doen? Mijn tips:

- Bepaal eerst goed wie uw doelgroep is

- Zorg in elk geval voor een goed vindbare en informatieve website

- Stimuleer op uw site dat mensen naar de winkel komen en omgekeerd

- Zorg voor kwaliteit en service in de winkel

Dr. Karel Jan Alsem is Lector Marketing aan de Hanzehogeschool Groningen en directeur van Hanze onderzoeksinstituut Marklinq. Hij is ook docent Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen en consultant in branding en zorgmarketing.

Lees ook wat Karel Jan Alsem eerder voor NoordZaken schreef:

- Duurzaamheid: pak die geweldige marketingkans

- De smaak is oké, toch kopen mensen het niet, hoe kan dat?