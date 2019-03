Winsumer die Cobra liet ontploffen bij kennis blijft in de cel

Dat werd woensdag 20 maart besloten in een pro-formabehandeling van de zaak. De man zit inmiddels drie maanden in voorlopige hechtenis.

Illegaal vuurwerk

Hij plaatste op 7 december een Cobra op het raamkozijn en stak het zware illegale vuurwerk zelf aan. Anderhalf week later deed hij precies hetzelfde. Met alle gevolgen van dien.

Contactverbod

Zijn advocaat pleitte voor het opheffen van de voorlopige hechtenis. Volgens hem bestaat er een kleine kans dat de man opnieuw de fout in gaat. Hij woont niet meer in de buurt van zijn ex-vriendin en mag daar vanwege een contactverbod ook niet meer komen. Ook kwam de verdachte niet eerder met politie en justitie in aanraking.

Enkelband

De rechter vond het geen goed idee de man vrij te laten, omdat hij nog niet behandeld is. Wel mag de man in maart een dag naar zijn moeder. Hij moet dan een enkelband dragen. Ook moet hij zich aan het locatieverbod houden.

De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt op 12 juni.