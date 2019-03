Dit doet RTV Noord tijdens de verkiezingsavond

Als je geïnteresseerd bent in politiek, in welke mate dan ook, dan ben je vanavond bij RTV Noord aan het juiste adres.

Uitslagen, reacties en ander interessant politiek nieuws lees je in ons liveblog.

Radio, tv en online

Vlak voor negen uur beginnen we met een extra uitzending, waarbij we radio en tv in elkaar schuiven. Analisten bespreken onder leiding van Oetse Eilander de politiek in Groningen, waarbij zowel de provincie als de waterschappen aan de orde komen. We schakelen met het provinciehuis met onze politiek verslaggevers Mario Miskovic en Martijn Folkers. Op de redactie zit Eva Hulscher voor de uitslagen.

Exitpoll

Onze focus ligt uiteraard op Groningen, maar we schakelen ook af en toe naar de collega's van de NOS, bijvoorbeeld voor de traditionele exitpoll. De sfeer is ontspannen, dus we draaien af en toe ook leuke muziek. Als er iets bijzonders gebeurt op de social media praat

Petra Mulder ons bij.

Hoe laat weten we de uitslag?

We hopen voor middernacht. We verwachten rond half 1. We vrezen na 1 uur. Kortom, dat is voor ons ook een vraag. Zeker is dat we pas een punt achter onze uitzendingen zetten als de einduitslag binnen is en we de reacties hebben van zowel juichende als treurende politici.

