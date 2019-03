Extra privacy voor sollicitanten burgemeesterschap Groningen

Commissaris van de Koning (CdK) René Paas wil tijdens de sollicitatieprocedure minder informatie over de sollicitanten naar buiten brengen dan normaal.

Geïnteresseerden hebben drie weken de tijd om hun sollicitatiebrief op te sturen.



Achtergrond niet prijsgeven

Paas wil na sluiting van de vacature niet prijsgeven hoeveel mannen en hoeveel vrouwen er gesolliciteerd hebben en wat hun partijachtergrond is. Hij vindt dat met die aanduidingen sollicitanten snel te achterhalen zijn. Normaal komt dat soort informatie wel naar buiten.



Veiligheid

'Voor de ingewijden is het een heel leuk gezelschap spel om een legpuzzel te leggen van de politieke kleuren en het aantal mannen en vrouwen. En hoe meer informatie je hebt, hoe beter je de legpuzzel kan leggen. De bedoeling is echt dat je in volle veiligheid kan solliciteren.' Het belang van de sollicitanten is voor Paas groter dan het belang van de openbaarheid.



Minder sollicitanten

CdK Rene Paas houdt rekening met een lager aantal sollicitanten nu Groningen sinds de herindeling een grotere gemeente is geworden. 'We weten uit ervaring dat hoe groter de stad is, hoe bescheidener het aantal kandidaten is.'



Inwoners betrokken

Ook de inwoners van de gemeente zijn betrokken bij het opstellen van de profielschets. Uit die reacties bleek al dat de inwoners graag een vrouw als nieuwe burgemeester verwelkomen.

