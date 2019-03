Officier wil derde ISD-maatregel voor Groningse veelpleger

De man stond terecht voor twee winkeldiefstallen. Ook vernielde hij het raam van zijn celdeur.

Geen herinnering

De Groninger moest woensdagmiddag voor de meervoudige kamer van de Asser rechtbank verschijnen. De man nam in december twee dagen achter elkaar spullen mee uit een winkel in zijn woonplaats. De diefstallen kan hij zich naar eigen zeggen niet meer herinneren: “Ik was dronken en had drugs gebruikt. Ik had geen inkomen en zwierf buiten. Ik moest overleven.”

Gasbrander

Na zijn arrestatie vernielde hij met een gasbrander een deel van het raam van zijn celdeur. “Ik verveelde mij”, verklaarde hij daarover in de rechtbank. De man vertelde ook aan zichzelf te willen werken. “Ik wil geen gekke dingen meer doen en hulp bij mijn verslaving”, legde hij uit.

ISD-maatregel

De man heeft 23 pagina's strafblad en twee keer eerder een ISD-maatregel gehad. De officier wil dat de Groninger ook de schade aan de celdeur vergoedt. Als de rechtbank daarin mee gaat, moet hij een schadevergoeding van ruim vijfhonderd euro betalen.

De rechtbank doet over twee weken, op 3 april, uitspraak.