Ritalin-handelaren uit Tynaarlo en Groningen blijven vastzitten

Dat werd woensdag duidelijk tijdens een pro-formabehandeling van de zaak.



Bitcointransacties

In 2016 zou het duo uit Tynaarlo een grote smak geld van een of meerdere bedrijven hebben verduisterd, namelijk 60.000 dollar. Een jaar later ging het om een bedrag van 70.000 dollar. Ze troggelden het geld onder andere af door valse facturen op te sturen. In 2018 zouden ze ook nog twee auto's hebben verduisterd.

De derde verdachte raakte pas betrokken bij de handel in het illegale medicijn Ritalin. Dat gebeurde via bitcointransacties op het dark web.

Studie rechten

De advocaten wilden dat hun cliënten het proces in vrijheid konden afwachten. Zo wilde de vrouwelijke verdachte weer beginnen met haar studie rechten.



De rechter vond dat geen goed idee. De kans op herhaling is te groot, sprak hij.

Op 27 mei volgt een regiezitting.