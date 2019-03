Lycurgus pakt belangrijke zege in Sliedrecht

Lycurgus-speler Wytze Kooistra slaat de bal over het blok van Sliedrecht. (Foto: JK Beeld)

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben goede zaken gedaan in de kampioenspoule. De Groningers wonnen uit bij Sliedrecht Sport. Het werd 1-3.

Lycurgus begon goed tegen de nummer vier van de kampioenspoule. De eerste set eindigde in 20-25. De tweede set ging vervolgens overtuigend naar de thuisploeg; 25-15. Lycurgus herpakte zich in het derde bedrijf: 21-25. In de vierde set maakte Lycurgus korte metten met Sliedrecht: 13-25.

Stand

Lycurgus verstevigt hierdoor de koppositie in de kampioenspoule. De Groningers hebben negentien punten uit zes duels. Draisma Dynamo staat tweede met veertien punten uit vijf wedstrijden.

Orion

Zaterdagavond speelt de ploeg van coach Arjan Taaij weer in eigen huis. Dan is de nummer drie van de kampioenspoule, Achterhoek Orion uit Doetinchem, de tegenstander.

