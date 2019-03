Camping Wedderbergen moet graafwerkzaamheden binnen maand terugdraaien

'De graafwerkzaamheden moeten op 18 april hersteld zijn', zegt wethouder Bart Huizing (PvdA) van de gemeente Westerwolde. Ook de kap van veertien bomen moet de camping terugdraaien.

Volgende week overleg over bomen

Over de 'herplantplicht' is Huizing realistisch, want gekapte bomen plaats je natuurlijk niet zomaar terug. 'We gaan het daar volgende week met de campingeigenaar over hebben.'

'18 april snel'

De streefdatum van 18 april noemt Huizing 'snel, en ook realistisch'. 'We willen dat het snel gerealiseerd wordt. En volgens mij kunnen de sleuven die gegraven zijn, redelijk snel weer dichtgegooid zijn. Bovendien worden ze ingezaaid, en het is goed als dat voor het begin van het voorjaar gebeurt.'

Niet meteen een boete

Hoewel de datum van 18 april volgens Huizing een harde deadline is, krijgt de camping niet meteen een boete als de werkzaamheden op die datum nog niet klaar zijn. 'Zo werkt dat niet. Eerst volgt er een aanschrijving. Maar ze moeten dat doen, en hebben ook aangegeven het graag te willen herstellen.'

