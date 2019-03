Zo stemde Groningen: PvdA lijkt de grootste partij, Forum voor Democratie grote winnaar

De PvdA lijkt de grootste te zijn geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen. Met het overgrote deel van de stemmen geteld is de partij nipt groter dan GroenLinks.

De provincie meldde rond half drie 's nachts dat GroenLinks de grootste was, met zes zetels. Maar uit cijfers van het ANP bleek om kwart voor zes dat GroenLinks vijf zetels krijgt, net als de PvdA en Forum voor Democratie. De PvdA zou van die drie partijen de meeste stemmen hebben, 738 meer dan GroenLinks, dat is 0.3 procent. Het is dus een nek-aan-nekrace.

'Wachten op definitieve cijfers'

'Spannend! Ik vind het doodeng, maar wil graag wachten op de definitieve cijfers voor ik wil reageren', zegt PvdA-lijsttrekker Tjeerd van Dekken in een eerste reactie.

GroenLinks-lijsttrekker Nienke Homan wil ook eerst zelf de cijfers bekijken, voordat ze met een reactie komt. Die geeft ze later vandaag.

Volgens Hoofd stembureau Jan van Dijken is de uitslag pas maandagochtend definitief. 'Vrijdagochtend leveren alle gemeenten de definitieve cijfers aan bij de provincie, maandagochtend om tien uur volgt de definitieve uitslag.'

Verlies CDA en D66

Van de landelijke coalitiepartijen verloor CDA één zetel, D66 twee. De VVD en ChristenUnie consolideerden hun positie. De PVV blijft gelijk. Partij voor de Dieren leverde een zetel in.

Groninger Belang bleef op drie zetels, de Partij voor het Noorden won er een.

SP grootste verliezer

De SP verloor de verkiezingen. De partij is niet meer de grootste en raakte vier van zijn acht zetels kwijt. De claim van lijsttrekker Eelco Eikenaar dat de partij alleen met twee gedeputeerden in een nieuwe coalitie zou stappen, kan dus veroorzaken dat de partij buiten de boot valt.

Tasten in het duister over Forum voor Democratie

De lijsttrekker van Forum voor Democratie, Bart van der Werf, was de grote afwezige in het provinciehuis. Omdat hij ook in de campagne niets van zich heeft laten horen, tasten de andere lijsttrekkers in het duister waar het Forum op provinciale thema's staat. Dat staken ze niet onder stoelen of banken tijdens de verkiezingsavond.

De kans dat de partij meteen gaat meepraten in de coalitieonderhandelingen is hoe dan ook klein. GroenLinks lijsttrekker Nienke Homan zei na de einduitslag dat ze wil praten met iedereen die voor een groene provincie gaat. De partij van landelijk voorman Thierry Baudet wil juist van de 'klimaathysterie' af.

50Plus ook in de Staten

Nieuwkomer DENK kwam niet in de buurt van een zetel. 50Plus komt wel in de Staten: de partij komt vooralsnog op één zetel. Al is dat dus nog met een slag om de arm.

