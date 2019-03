Westerwoldse particulieren mogen kleine windmolens in hun tuin plaatsen

De gemeenteraad heeft woensdagavond besloten dat de molens worden toegestaan in de gemeente. Tot op heden was dat niet mogelijk.

Verder met energietransitie

'Ik ben blij dat de plannen unaniem aangenomen zijn', zegt wethouder Harrie Brunen (Gemeentebelangen). 'We kunnen nu verder met onze energietransitie.'

Maximaal vijftien meter

De windmolens hebben een maximale hoogte van vijftien meter. 'Ze mogen ook niet overal komen', zegt Brunen. 'Daar waar de ruimte is mogen ze staan, en zeker zo'n zestig meter buiten de bewoonde wereld.'

Voorwaarden

Ook voor particulieren zijn er wel degelijk voorwaarden. Niet in iedere voortuin kan dus straks zomaar een windmolen komen staan. 'Er zijn bijvoorbeeld ook geluidsvoorwaarden waar we aan moeten voldoen.'

Drie varkens

CDA-raadslid Wilt Meendering is blij dat ook particulieren windmolens mogen plaatsen. 'Er zijn hier veel mensen die wonen in een oude boerderij. Het is dan vreemd dat je buurman die drie varkens heeft wel een windmolen mag plaatsen en jij niet.'

Volgens Meendering zijn er ook al mensen die wel een windmolen in hun tuin willen. 'Met de windenergie kan ik dan in een deel van mijn energiebehoefte voorzien', zeggen die mensen.

Grote windmolens

De plannen van de gemeente gaan niet over windmolens hoger dan vijftien meter. Of de gemeente dat soort molens wil, wordt naar verwachting later besloten.

