Lopend Vuur: Een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen is een goed idee

De vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) willen een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat doen ze op initiatief van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.

In het AD laat de vuurwerkbranche weten daar niet afwijzend tegenover te staan.

Advies

De grote steden willen een verbod op bepaalde soorten vuurwerk omdat ze de overlast en het aantal ongelukken nauwelijks aankunnen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaf vorig jaar dat advies ook, maar het kabinet wil er niet aan.

De vuurwerkbranche zegt best over een verbod op bepaalde soorten vuurwerk te willen praten, om zo de excessen tegen te gaan en een veiliger jaarwisseling te krijgen. In Vlaanderen lijkt een verbod op vuurwerk er dit jaar er te komen, bleek gisteren in het nieuws.

