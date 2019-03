Analyse: wat betekent de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen?

'Het is zo versnipperd, je durft er bijna geen voorspellingen meer over te doen', reageert verslaggever Mario Miskovic op de komende coalitievorming.

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen is pas maandag definitief, maar het ziet ernaar uit dat de PvdA nipt de grootste wordt. Net als GroenLinks en nieuwkomer Forum voor Democratie zou de partij op vijf zetels uitkomen.

Wat betekent dat voor het nieuw te vormen provinciebestuur?

Regeerbaarheid

Miskovic: 'Met minder dan vijf partijen kom je er sowieso niet, als de grootste partij maar vijf zetels heeft. Het zou mij niks verbazen als je richting zes gaat. Dat heeft misschien ook wel weer gevolgen voor de regeerbaarheid.'

'Vooropgesteld: ook nu hebben we vijf partijen in het college. Dat heeft niet altijd even goed gewerkt. Daar kreeg met name de SP de schuld van, vanwege de activistische bestuursstijl. Ze zijn van acht naar vier gegaan, het is maar de vraag of ze wel weer mogen meedoen.'

'Homan door het dolle heen'

Uit de voorlopige uitslag die de provincie afgelopen nacht naar buiten bracht, kwam GroenLinks nog als grootste naar voren. De partij stond toen op zes zetels.

Miskovic: 'Ik heb vannacht rond drie uur nog een overwinningsinterview gedaan met Nienke Homan, de lijsttrekker van GroenLinks. Die was door het dolle heen. Ik denk dat ze bij het wakker worden wel even heeft gedacht: Gatverdarre, hoe kan dat nou?'

'Er is wel de hele tijd benadrukt: let op, dit zijn voorlopige uitslagen. Nog niet alles was geteld, er ontbrak her en der nog een stembureau. Het is een nek-aan-nekrace, maar ook weer met de kanttekening dat het nog geen definitieve uitslag is.'

Forum voor Democratie

Opvallende nieuwkomer in de Groningse politiek is Forum voor Democratie, dat met vijf zetels binnenkomt. Terwijl de partij zich - net als DENK - niet liet zien bij de provinciale debatten en in de campagne. De mensen die namens de partij verkozen zijn, zijn voor hun collega-statenleden de grote onbekenden, weet Miskovic.

'Met ze samenwerken? Ik weet niet eens wie er in die partij zitten, is het sentiment bij de lijsttrekkers van de andere partijen. Forum heeft geen goede beurt gemaakt bij een deel van de Statenleden, door een keer te zeggen dat ze voor het oppompen van gas in Groningen zijn. Het zegt ook wel dat de Statenverkiezingen eigenlijk verkapte Eerste Kamerverkiezingen zijn. Een SP'er zei zelfs: dit is het volk dat met de middelvinger stemt.'

'Vrijwel geen programma voor Groningen'

'Ik durf gerust te stellen dat veel mensen helemaal geen idee hebben wat Forum wil met Groningen', stelt Miskovic.

'Ze hebben vrijwel geen programma voor Groningen. Op basis daarvan kan het niet geweest zijn. Thierry Baudet doet het landelijk goed, hij wil het Mark Rutte heel moeilijk maken in de Eerste Kamer. Dat heeft met de provincie Groningen niet zo veel te maken.'

