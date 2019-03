Groningse kinderarts windt zich op over religieuze besnijdenissen

Een arts in Gouda voert een besnijdenis uit (Foto: ANP)

Kinderarts Jan Peter Rake van het UMCG houdt zich nog in als hij besluit een tweet te versturen over besnijdenissen bij jongens die geen medische maar een religieuze reden hebben.

'Ik vind daar wat van,' tweet hij onderkoeld. De Groningse kinderarts reageert met zijn tweet op een artikel over een arts in Gouda die van dit soort besnijdenissen haar levenswerk heeft gemaakt. Voor Rake is dat onbegrijpelijk, licht hij desgevraagd toe.

'Dat je om niet-medische reden een ingreep doet bij een kind, waar een kind complicaties van kan oplopen en dat je daar ook nog eens trots op bent. Dat je als dokter in de krant gaat staan en zegt: ik heb er al tienduizend jongens besneden. Ik heb al tienduizend jongetjes een cabrio bezorgd.'



Meisjes wel, jongens niet

Rake wijst erop dat besnijdenissen bij meisjes wel breed worden veroordeeld en zelfs strafbaar zijn; voor besnijdenissen bij jongens geldt dit niet.

'De gevolgen van een besnijdenis bij meisjes kunnen veel groter zijn. Maar het principe is eigenlijk hetzelfde. Je gaat snijden in het lichaam van een baby, peuter, kleuter die daar geen toestemming voor heeft gegeven, terwijl het medisch helemaal niet nodig is.'



Ze zijn bang dat het dan in achterkamertjes gaat plaatsvinden en dat dan de complicaties nog veel groter zijn Jan Peter Rake - Kinderarts UMCG

Niet in Groningse ziekenhuizen

Een rondgang langs de Groningse ziekenhuizen leert dat artsen hier geen besnijdenissen op religieuze gronden uitvoeren. Dit gebeurt alleen in privéklinieken; volgens Rake zo'n vijftienduizend keer per jaar in Nederland. Artsenfederatie KNMG raadt ook af aan dit soort besnijdenissen mee te werken. Een verbod wordt niet haalbaar geacht, vanwege het risico op illegale praktijken.

Rake: 'Ze zijn bang dat het dan in achterkamertjes gaat plaatsvinden en dat dan de complicaties nog veel groter zijn.'

Oplossing?

Rake erkent dat het een lastig onderwerp is. 'Het recht op religieuze vrijheid is een ontzettend belangrijk recht; aan de andere kant het recht op lichamelijke integriteit is ook een heel belangrijk recht.'

Hij zou graag zien dat artsenverenigingen met religieuze leiders het gesprek aangaan. 'Kan dit niet bijvoorbeeld op zestienjarige leeftijd, zodat jongens een keuze kunnen maken: ik wil worden besneden of niet.'