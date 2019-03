Dit Was De Week: Over de gevolgen van een aanslag en een uitslag

De aanslag in Utrecht zorgde voor een heftig begin van de week en daarna bepaalden de Provinciale Statenverkiezingen vooral het nieuws. Bang dat je tussendoor iets gemist hebt? Lees dan vooral verder.

Dit Was De Week is er elke zaterdag om 08.00 uur om je bij te praten over het belangrijkste nieuws.

In actie, voor Utrecht

Groningse agenten die maandag voor een pensioenactie op weg waren naar Den Haag, moesten in allerijl hun bestemming wijzigen. Ze werden ingezet bij de zoektocht naar de dader van de aanslag in Utrecht. Direct na de schietpartij kwam de politie Noord-Nederland met spoed bijeen.



In actie, voor pensioen

Door de schietpartij in Utrecht werd de verkiezingscampagne stilgelegd. Het incident had ook gevolgen voor een 'pensioenprotest' op de Grote Markt. Daar hielden maandag zo'n 2500 actievoerders een minuut stilte. Maar het actievoeren ging ook door.



Winst voor groen en Forum

Woensdag trok Groningen naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Over de uitslag was eerst nog veel te doen, maar toen de rook eenmaal opgetrokken was, kwam GroenLinks met zes zetels als grootste partij uit de bus. En ook nieuwkomer Forum voor Democratie gooide hogen ogen, met vier zetels. Grote vraag is nu: wie gaat met wie samenwerken?

Op de avond vóór de verkiezingen vlogen de vonken trouwens nog van het scherm tijdens het RTV Noord Verkiezingsdebat.



Ook de beide waterschappen in onze provincie kon gestemd worden. Het werd een dubbelslag voor Water Natuurlijk, dat zowel in Noorderzijlvest als Hunze en Aa's met de winst aan de haal ging.

Vistuig

Twee mannen die donderdag op rooftocht waren in het Zuidlaardermeergebied, werden op heterdaad betrapt bij het stelen van 44 ganzeneieren. Ook hadden de stropers illegaal vistuig mee. Natuurbeheerder Alwin Hut vertelt hoe hij het duo in de kraag vatte.

Dure verhuizing

Een Gronings poppenhuis wisselde donderdag op kunstbeurs Tefaf voor bijna een miljoen euro van eigenaar. Het is dan ook een van de tien mooiste ter wereld. Het poppenhuis is bijna 1.70 meter hoog en gemaakt van mahoniehout, porselein en ivoor. In de vijf kamers schitteren honderden zilveren miniatuur gebruiksvoorwerpen.



De zolder van het poppenhuis (Foto: John Endlich Antiquairs)



De Slotplaat

Donderdag kwam hij aan in de Eemshaven: cruiseschip Spectrum of the Seas. Ruim 2300 bemanningsleden en werknemers maakten het 347 meter lange gevaarte klaar voor de vaart. Een flinke operatie.