Tom-Jelte Slagter van start in Milaan-Sanremo

Tom-Jelte Slagter in actie tijdens de Tour de France (Foto: ANP)

Tom-Jelte Slagter staat komende zaterdag aan de start van de wielerklassieker Milaan-Sanremo. Hij is door zijn ploeg Dimension Data opgenomen in de selectie voor de 'Primavera'.

De Italiaanse sprinter Giacomo Nizzolo wordt uitgespeeld als kopman van de ploeg.

Vierde deelname

Slagter staat voor de vierde keer aan de start van de 291 kilometer lange Italiaanse klassieker. In 2016 was hij er voor het laatst bij in Milaan. Hij eindigde destijds als veertiende.

Eigen kans

Slagter zal normaal gesproken de ruimte krijgen om op de beklimming van de Poggio voor zijn eigen kansen te gaan. Mocht het uitdraaien op een massasprint dan is Nizzolo de man voor de Zuid-Afrikaanse wielerploeg. De 30-jarige Italiaan won dit jaar al de sprint in de slotetappe van de Ronde van Oman.

Vorig jaar bleef in Milaan-Sanremo de Italiaan Vincenzo Nibali het sprintende peloton net voor.