Vers van de pers: Gasunie-slechtvalk legt eerste ei

In het nestkastje van de slechtvalken aan het Gasuniegebouw in Stad pronkt sinds donderdagochtend een ei. 'Het eerste van het broedseizoen, vers van de pers!', zegt Michiel Bal van de Gasunie.

Het eerste ei is volgens Bal iets later gelegd dan voorgaande jaren, maar valt nog helemaal binnen het broedseizoen. Dat ligt tussen februari en april.

Kuiltje gemaakt

Volgers van de webcams konden de voorbije dagen al zien dat het ei op komst was, zegt Bal.

'Het vrouwtje had de afgelopen dagen al een kuiltje gemaakt en trof voorbereidingen. Je zag ze met name 's avonds al iets vaker dan anders in hun nestkast. En vanochtend was het dus zover. Het vrouwtje zat op het ei, terwijl het mannetje de wacht hield.'

Meer op komst?

Omdat een slechtvalk in Nederland gemiddeld vier eieren per broedseizoen legt, raadt Bal aan de webcam ook de komende dagen in de gaten te houden.

'Normaal gesproken kunnen er een paar dagen tussen eerste ei en het laatste ei zitten. Die eieren hoeven overigens niet allemaal uit te komen. De eerste keer legden onze slechtvalkjes vier eieren en vorig jaar drie. Daarvan is er eentje niet uitgekomen.'

Rond mei moet het gelegde ei uitkomen.

Lees ook:

- Ze zijn er weer: de slechtvalkjes op het Gasuniegebouw