Lijsttrekker Forum voor Democratie: 'Historische uitslag'

'Dit is een historische uitslag. Ik had echt niet verwacht dat we zo enorm zouden scoren', zegt Van der Werf, die werd overspoeld met reacties. 'Op mijn telefoon stromen de berichten binnen, het zijn hele drukke tijden.'

De in Nuis woonachtige lijsttrekker zegt blij te zijn met de forse winst en bereid deel te nemen aan een nieuw provinciebestuur.

De Groninger heeft geen vertrouwen in de andere partijen, maar wel in ons Bart van der Werf - Lijsttrekker Forum voor Democratie

Vijf zetels

Hoe het kan dat Forum voor Democratie in Groningen van 0 zetels naar 5 zetels lijkt te stijgen, durft Van der Werf nog niet te zeggen.

'Dat is speculeren, daar ga ik me niet aan wagen. De Groninger heeft, net als landelijk, geen vertrouwen in de andere partijen, maar wel in ons. Dat is duidelijk.'

Nuchter

Robert Pestman uit Groningen, de nummer drie op de lijst van Forum, is heel blij met het resultaat.

'We hadden op vier gerekend, vijf zetels hadden we niet gedacht. We waren vooraf wel positief gestemd, maar ik ben een Groninger en sta er ook heel nuchter in. Ik dacht: ik laat het op mij afkomen.'

Tegenwicht bieden

Van der Werf, Pestman en de andere leden van Forum voor Democratie vierden de uitslag in Zeist, waar de partij haar partijbijeenkomst hield tijdens de uitslagenavond. Pestman denkt dat Forum tegenwicht kan bieden aan de ontevredenheid in het land.

'Het Centrum Veilig Wonen maakt als overheidsbedrijf een miljoenenwinst bij het afhandelen van de gasschades. Dat moet anders. Daar willen wij werk van maken.'



We moeten doorgaan met gaswinning, maar schades moeten met het grootste deel van de opbrengst worden vergoed Robert Pestman - Nummer drie Forum voor Democratie

'Verzopen door Rutte'

Vorig jaar zei Baudet op een partijbijeenkomst in Groningen dat de NAM niet moet stoppen naar het boren naar gas, maar dat de inwoners van het bevingsgebied wel ruimschoots moeten worden gecompenseerd.

Pestman wil dat nuanceren. 'Vorige week in Drachten heeft onze lijsttrekker Bart van der Werf gezegd dat we moeten doorgaan met gaswinning, maar dat de schades met het grootste deel van de opbrengst moeten worden vergoed. Dat is onze lijn.'

'Ik zie dat, nu er minder gas gewonnen wordt, de grond minder schudt. Maar de problemen moeten opgelost worden. De Groningers zijn de afgelopen jaren verzopen door Rutte, dat kan echt niet. Wij willen dat veranderen.'

