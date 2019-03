Beter Weters: '20 maart, dag van de afrekening'

De meeste stemmen zijn geteld. In Groningen zijn drie partijen ongeveer even groot geworden: GroenLinks, de PvdA en Forum voor Democratie. Wat vinden jullie van de uitslag, Beter Weters?

Proteststem

Dag van de afrekening, en zeker niet dag van de vooruitgang. Zo gaat 20 maart 2019 de geschiedenis in. Eén grote proteststem, meer is het niet, maar dat is dus wel heel erg. Al die FvD-stemmers (ik zeg alle!) kunnen immers geen idee hebben waarop zij gestemd hebben, want er is geen programma, er zijn geen duidelijke idealen of visioenen. Er is slechts één woord: NEE.

Loon naar werken

En de gevestigde orde kreeg loon naar werken. Slechts die partijen die zich inzetten voor -noem 's wat- de aardbevingsslachtoffers, die de rug recht hielden bij de herindeling, en die niet aan de leiband van Den Haag liepen, bleven stabiel of groeiden een beetje. Het oog ziet altijd van zich af, zeker bij verkiezingsuitslagen, maar enige íntrospectie is nu wel gepast. Bij dezen!

Landelijke thema's

We kunnen in ieder geval constateren dat de verkiezingen niet zoveel te maken hebben gehad met de Provincie. Landelijke thema's hebben het debat bepaald. Immigratie, het klimaat en de portemonnee waren de belangrijkste thema's. De partijen die daarin uitgesproken standpunten hebben ingenomen hebben gewonnen (behalve D66). Meest opvallend is natuurlijk de enorme binnenkomst van Forum voor Democratie in de verschillende provincies.

Rumoer

Omdat heel onduidelijk is wat zij op provinciaal niveau vinden zal het heel lastig zijn met hen te regeren. Ook weten we weinig van de mensen die zijn verkozen. Grote kans dat daar het nodige rumoer gaat ontstaan, zoals we dat ook hebben gezien bij de LPF. Ook de grote winst van GroenLinks is opvallend. Zij hebben ook duidelijke standpunten als het gaat om bovengenoemde thema's die trouwens dicht liggen bij die van de ChristenUnie. De SP is er niet in geslaagd hun thema's belangrijk te maken. Dat blijft vast niet zonder gevolgen.

Betrokken coalitie

Hoe moet het nu verder met Groningen? Op basis van de voorlopige uitslag lijkt het erop dat er minstens 5 partijen nodig zijn voor een meerderheidscoalitie. Of Groen Links of de PvdA het initiatief mag nemen is nog even afwachten, maar het is gelukkig mogelijk een college te maken dat serieuze aandacht heeft voor het klimaat, immigratie op waarde weet te schatten en betrokken is op de onderkant van de maatschappij.

Suf

Als echte politieke nieuwsjunk tot na drieën blijven kijken naar een uitkomst die ook toen nog onzeker was. Dit wordt dus een suf stukje. Maar ik troost me: FvD krijgt in Groningen mensen achter zich aan die kennelijk vinden dat versnelde aardgaswinning geen enkel probleem is, die niet weten aan wie ze hun vertrouwen geven en die accepteren dat die pleiters voor democratie niet op komen dagen om aan debatten mee te doen: als dat niet suf is!

Onpasselijk

Ik ben (zo lang dat ging) actief sporter geweest: fanatiek, gaan voor de winst. Maar altijd: sportief, respect voor regels en tegenstander, niet met een gestrekt been erin. Ik word onpasselijk van de stijl van politiek opereren van sommigen, en ik zal me daartegen blijven verzetten. Fatsoen, respect, eerlijkheid: trots zijn op wat jezelf doet in plaats van op wat je voorvaderen ooit bereikt hebben. Verbinden, niet verdelen. Samen spelen, niet vechten. Daar sta ik voor, daar staat mijn partij voor.

Nieuwe realiteit

En ik zal altijd politici wantrouwen die journalisten, wetenschappers en bestuurders betichten van ondermijning van onze samenleving. Eng! Hoe ook: er is een nieuwe realiteit en ik kan slechts wijsheid toewensen aan diegenen die moeten proberen werkbare en fatsoenlijke coalities te boetseren. Want daarop heeft mijn provincie recht, en mijn provinciegenoten. Ook zij die het verschil niet weten tussen feiten en meningen, gelukkig een minderheid.

Merkwaardig en jammer!

Ik heb de indruk dat de gebeurtenissen in Utrecht weinig invloed hebben gehad op de verkiezingsuitslag bij ons. Gelukkig maar. GroenLinks is de grote winnaar hier. Mijn felicitaties aan Nienke Homan, haar presentatie sprong er al uit bij het RTV Noord-debat; helder, duidelijk en bondig. Een andere winnaar was Forum vooor Democratie, waarvan we de lijsttrekker Bart van der Werf uit Nuis niet in beeld kregen; merkwaardig en jammer!

Vechtlust

De VVD had een weinig opvallende campagne, ze bleef - ondanks een minimaal verlies - waarschijnlijk gelijk op 4 zetels. Marjolein Vulpes uit Hellum en de gedegen Stadjer Erik Jan Bennema worden de nieuwe statenleden. De uitslag is teleurstellend voor de SP met 'de aardgasgedeputeerde' Eelco Eikenaar. Aan zijn vechtlust heeft dit bepaald niet gelegen.

Niets gepresteerd

Politiek Groningen is aardig verschoven. Grote verliezer, zoals ik voorspeld had, is de SP geworden. Niet vreemd als je de prestaties van deze partij de afgelopen 4 jaar ziet: niets gepresteerd. En als ze op dezelfde voet doorgaan zal het nog slechter worden. Forum voor Democratie is de grote winnaar in Groningen. Echter deze winst zal niet worden omgezet in bestuursverantwoordelijkheid, net als bij de PVV. De oppositie zal hun lot zijn.

Beloften offeren

Maar dat zullen ze niet erg vinden. Wie nu uiteindelijk de grootste wordt, moet maandag blijken. Het zal een enorme toer worden om een degelijk college bij elkaar te krijgen, gezien de zetelverdeling. Met name op het klimaatdossier zitten nogal wat verschillen. Ik ben benieuwd wie de meeste verkiezingsbeloften zal opofferen voor het pluche. Zeer benieuwd.

Vallen en opstaan

Iedereen zal snappen dat ik baal als een stekker van deze uitslag. Maar ik weet ook: verandering komt nooit vanzelf. Het winnen of verliezen van verkiezingen zijn belangrijke momenten voor politieke partijen, maar slechts kleine gebeurtenissen in de lange strijd voor rechtvaardigheid. SP'ers weten dat ze altijd één keer vaker moet opstaan dan dat ze vallen. Dat gevoel kennen Groningers als geen ander. Van Pekela tot Paddepoel en van Westerwolde tot het Westerkwartier. Dit is een kwestie van de modder van onze knieën afvegen en weer samen opstaan. Ze zijn nog lang niet van ons af.

Lammetjes of straatvechters

Veel mensen lijken te hebben gestemd om Rutte en zijn vriendjes een kater te bezorgen. Dat deden ze hier door een keiharde anti-elite knal via het Forum of een speels tikje via GroenLinks. Dat de stem tegen de neoliberale afbraak niet bij mijn partij terecht kwam, rekenen we ons zeer aan. In Groningen vrees ik voor een bestuurdersblok van Haagse belangen. Want een ding is zeker: geen bestuurder zal op gaswinning zo vechten als een leeuw als Eelco Eikenaar. Dat is onvoldoende beloond, maar met makke lammetjes in het provinciebestuur zullen we die straatvechter heel snel gaan missen. Gelukkig staan er duizenden Eelco's klaar om die eventuele labberkakkerigheid te bestrijden en de volgende slag te winnen.