Zeearenden in het Hunzedal zijn 'in verwachting'

Het zeearendenpaar dat broedt in het Hunzedal, is voor het derde opeenvolgende jaar in blijde verwachting. Maar hoe veel eieren er in het nest liggen?

'We hebben er totaal geen idee van', zegt natuurbeheerder Alwin Hut van Het Groninger Landschap.

Dat er eieren in liggen, is volgens Hut wel duidelijk. 'Vanaf de doorgaande weg kunnen we redelijk goed zien wat er allemaal bij en op het nest gebeurt, zo weten we ongeveer op de dag exact wanneer het vrouwtje weer is begonnen met broeden.'

'Lekker koekeloerend'

'Ze hebben een nieuw nest gebouwd, de hele opbouw daarvan hebben we kunnen volgen. Als het vrouwtje dan diep in de nestkom zit, lekker om haar heen koekeloerend... Dan weet je wel hoe laat het is, zeker als het een aantal dagen achter elkaar gebeurt.'

Rust

Volgens Hut is het belangrijk dat de zeearenden in het Hunzedal, het Groninger deel van het Zuidlaardermeergebied, nu met rust gelaten worden.

'We blijven allemaal ruim weg bij het nest. Maar samen met vogelaars houden we het wel goed in de gaten. Er is ook niet heel opvallende camerabewaking. We geven ze alle mogelijkheden om ook dit jaar weer een jong groot te brengen en misschien wel twee.'

Het nest is zo sterk, dat wij er als volwassen mensen gerust op kunnen zitten Alwin Hut - natuurbeheerder Het Groninger Landschap

De afgelopen twee jaar broedden ze op een oud haviksnest dat ze gebruikten, nu hebben ze een nieuwe gebouwd. 'Wel daar vlak bij in de buurt. Ze zijn er vorig jaar in november al mee begonnen. Het is zo sterk, dat wij er als volwassen mensen gerust op kunnen zitten. Het zijn gigantische vogels.'

Eén, of twee jongen?

Vorig jaar werden er twee zeearendjongen gesignaleerd bij het koppel, maar volgens onderzoekers was er mogelijk een jong bij dat van elders kwam. 'We weten dus niet zeker of ze vorig jaar één, of twee jongen hadden.'

Voor dit jaar is het afwachten. 'We hebben nu eieren, eerst maar eens zien of er ook echt jongen komen.'

