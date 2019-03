Jonge inbrekers krijgen na rooftocht nog een kans van het OM

De twee hebben strafbladen van respectievelijk zes en twaalf pagina's.



Jeugddetentie

Tegen de jongste, Mitchel R. uit Stadskanaal, eist de officier van justitie 300 dagen jeugddetentie, waarvan 200 voorwaardelijk. Ook moet hij zich aan een lijst van reclasseringsvoorwaarden houden. Zijn kompaan, David O. uit Emmen, zat al anderhalve maand vast en kreeg een enkelband. Dat, plus 100 uur werkstraf, is voldoende. Daarnaast moet hij zich laten behandelen.



Inbraken onder invloed van speed



Onder invloed van speed pleegde het duo diverse inbraken. Bij sommige inbraken was ook een jongen van 17 betrokken. Zijn zaak vindt donderdagmiddag achter gesloten deuren plaats, vanwege zijn leeftijd.



Gestolen tabak

Bij een supermarkt in Emmer-Compascuum nam David O. voor ruim 600 euro tabak mee, om dat vervolgens door te verkopen. 'Van dat geld heb ik boodschappen gedaan', verklaarde hij desgevraagd.

Ook de voetbal- en tennisclubs van Ter Apel konden op een ongevraagd bezoekje rekenen. De buit: voornamelijk drank en geld uit de kluis, laptops en de inhoud van de fooienpot. Ook in Musselkanaal probeerden ze in te breken.



Vogelspin losgelaten



In Ter Apel braken ze afgelopen zomer samen in in een woning. De bewoners waren op vakantie en werden gewaarschuwd door de kattenoppas. 'Een plundering', zo vatte de rechter de ravage samen. Spaarpotten van de kinderen waren weg, de matrassen waren kapot en alles lag overhoop. Ook had de 18-jarige de vogelspin van de bewoners uit zijn terrarium gehaald en losgelaten in de slaapkamer.



Uit verveling

Het duo bleef vaag over hun herinneringen aan de inbraken. Waarom ze het deden? 'Verveling', denkt de jongste. De oudste wijt zijn gedrag aan zijn toenmalige drugsgebruik. De rechtbank denkt dat het om een wraakactie kan gaan: de moeder van O. had ruzie met het slachtoffer.

De reclassering denkt dat het de goede kant op kan gaan met de mannen, als ze zich aan hun voorwaarden houden, laten behandelen en een dagbesteding zoeken. Mede daarom koos het OM voor een grotendeels voorwaardelijke straf. R. was het niet eens met zijn jeugddetentie: hij is bang dat hij daar niet beter uitkomt.

De rechtbank doet op 4 april uitspraak.