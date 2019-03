Voedselbank neemt intrek in voormalig kerkgebouw

Voordat de deuren van Voedselbank Appingedam-Delfzijl op 1 april weer open gaan, wordt er achter de schermen nog hard gewerkt. Een ding is zeker: aan ruimte geen gebrek in voormalig kerkgebouw De Ark.

Vanuit de kerk aan de Waddenweg in Delfzijl worden vanaf 5 april de eerste pakketten weer uitgegeven. 'We kunnen hier prima uit de voeten', zegt voorzitter Marian Scharft van de Voedselbank.

Voormalig kerkgebouw De Ark



Meer gezinnen

In het magazijn zorgt bestuurslid Henk Larkens ervoor dat alle producten een plekje krijgen. Daarvoor moeten de stellingen worden verhoogd. Ook vanwege de groei van het klantenbestand is dat geen overbodige luxe.

'Op dit moment zitten we rond de 160 gezinnen. Daar zit een lichte stijging in. We hadden gedacht dat die groei nog groter zou zijn omdat de criteria wat versoepeld zijn, maar het blijft nog vrij stabiel.'



Steun

De verhuizing naar het kerkgebouw is mede mogelijk gemaakt met steun van het Oranje Fonds en het Kansfonds. Beide organisaties hebben 10.000 euro toegezegd. De Voedselbank is bedoeld voor gezinnen in Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

