Wat is het Groningse woord voor 'kibbeling'?

In het kader van de Grunneger Week gaat RTV Noord ook dit jaar weer op zoek naar de Groningse vertaling van drie Nederlandse woorden. Via Facebook of Instagram kun je meedenken over de vertalingen.

Taaldeskundige Fré Schreiber bekijkt de verschillende inzendingen en van de beste en origineelste woorden zal hij een top 3 maken.

Het woord van vandaag is: 'kibbeling'. Via Facebook of Instagram kun je ons laten weten hoe jij dit zou vertalen.

Het Grunneger woord voor 'influencer'

Daar vroegen wij woensdag naar. Jullie stuurden onder meer de volgende suggesties:

1.Websteezemelmoarze

'Dit is een samengevoegd woord. Webstee is het Groningse woord voor website en zemelmoarze is een vervelende praatjesmaker of misschien zelfs een drammer. Moarze is eigenlijk achterwerk maar wordt vaak gebruikt als achtervoegsel. Dus een websteezemelmoarze.'

2 Gelduutdebuutsezoegerd

'Een influencer kan producten promoten van bedrijven. Hier kunnen ze aardig wat geld mee verdienen maar daardoor zuigen ze het, als het ware, uit de zak van een ander.'

3. Aanproater

'Het is iemand die een product wil verkopen. Daardoor wordt het product als het ware door de influencer aangepraat. Het is een soort van verkooppraatje.'

De winnaar volgens Fré: Websteezemelmoarze!

