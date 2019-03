'Wij worden de Airbnb van het parkeren'

Je hebt een idee over parkeren in drukke steden. En je hebt een idee over slim laden van elektrische auto's. De bedrijven Parkingware en Witec combineren beide in een project dat ze over het hele land willen uitrollen.

'Parkeren wordt laden' hebben Parkingware uit Assen en Witec uit Stadskanaal hun visie op parkeren gedoopt. Nu het aantal elektrische auto's toeneemt en hun bereik stijgt naar al gauw een paar honderd kilometer, zien de ondernemingen de levensvatbaarheid van het idee toenemen.

Eén acculading

Want, zegt Jan Hoekstra van Witec, voor elektrische auto's die op één acculading met gemak in één ruk een afstand Groningen - Amsterdam afleggen, is laden langs de snelweg helemaal niet noodzakelijk, onhandig zelfs. 'Die auto's kunnen veel beter worden geladen op een plek waar ze stilstaan. Dat is gemakkelijker voor de automobilist.'

Snelladen

Die wil volgens Hoekstra niet verplicht wachten bij een laadstation langs de snelweg. Ook al kun je er vaak met snelladen in de tijd van een kop koffie de accu voor tachtig procent vol laden. Dat kan langs hoofdroutes waar je elektrisch kunt tanken bij stations van het bedrijf Fastned. Ook Shell plant een netwerk van 25 (snel)laadvoorzieningen.

Een forens wil gewoon een volle accu wanneer hij richting huis gaat Eric Vos - Witec

'Het is bovendien een dure laadvoorziening', zegt Hoekstra. Vooral omdat er een krachtstroomvoorziening voor moet worden aangelegd. Voor een reguliere laadpaal is dat niet nodig.

Forensen

Voor de grote groep forensen is (snel)laden langs de snelweg al helemaal niet interessant, vult Witec-directeur Eric Vos aan. De gemiddelde woon-werk-afstand is 22,6 kilometer. Een doorsnee forens zal dus op weg naar werk of huis nauwelijks gebruik maken van een snellaadvoorziening.

'Hij wil gewoon een volle accu als hij weer naar huis vertrekt', stelt Vos. En thuis laadt hij de accu ook weer bij, gewoon met een stopcontact aan de muur of anders met een laadpaal.

Ideeën komen samen

Hier komen de ideeën van Witec en Parkingware bijeen. Eigenaar en oprichter Gerard Spin van Parkingware bedacht een parkeersysteem gebaseerd op kentekenherkenning. Schiphol werkt er onder meer mee.

Daarnaast ontwikkelde hij software om lege parkeerplekken bij bedrijven, kantoren, scholen, hotels, kerken enzovoort via een slim toegangssysteem te gebruiken als algemene parkeervoorziening.

Zoom je uit, dan zie je dat er in een stad nog heel veel lege parkeerplekken zijn Gerard Spin - Parkingware

Spin: 'Wanneer je de stad inrijdt, is het moeilijk een plek voor je auto te vinden. Maar zoom je uit, dan zie je dat er nog heel veel lege parkeerplaatsen zijn.' Zonde in meerdere opzichten, stelt Spin. Ook voor bedrijven, want die kunnen geld verdienen aan de verhuur van lege plekken.

Lege plekken lokaliseren

Met Witec is Spin het idee van het benutten van lege parkeerplekken, gecombineerd met laden op locatie, verder gaan ontwikkelen. De software en de mobiele app voor het lokaliseren van lege plekken, het reserveren en het verkrijgen van toegang tot de parkeerplek met laadpaal is nu gereed.

Aanzwengelen

Terwijl het programmeren voor de software in Pakistan gebeurt, werkt Witec aan de voorbereiding van de grootschaliger productie van de hardware zoals de toegangspalen en kaartlezers. Is dat eenmaal klaar, dan kan de marketing van het 'parkeren is laden'-idee worden aangezwengeld.

Contactloos laden

De ontwikkeling van het 'parkeren is laden'-plan staat volgens Witec en Parkingware nog maar aan het begin. De bedrijven denken na over hoe ze het kunnen uitbreiden met contactloos laden en laden op de zon.

Proefopstelling

Voor het contactloos laden is Witec partner in een Nederlands - Duits samenwerkingsproject dat door de provincie in gang is gezet. 'We willen er graag in Groningen of Drenthe een proefopstelling voor ontwikkelen', zegt Vos van Witec.

Energiemanagement

Witec en Parkingware willen starten met een proef voor contactloos laden van e-bikes. 'Zodat we ervaring kunnen opdoen met energiemanagement. Ook opslag van energie is nog wel een punt.'

Het afstemmen van opwekking en gebruik van zonne-energie en -opslag vraagt niet alleen om goedkopere accu's met meer capaciteit dan de huidige, ook moet het softwaresysteem voor het energiemanagement verder ontwikkeld worden.

Overdekt

Voor laden op zonne-energie heeft Spin een prototype gebouwd van een overdekte parkeerplaats met zonnepanelen op het dak om de auto-accu's te kunnen opladen.

Vos: 'We kunnen de parkeerplaatsen inrichten, we hebben de software klaarliggen, de hardware is zo goed als gereed. We wachten op het moment dat we helemaal los kunnen gaan. Ik denk dat we de Airbnb van het parkeren kunnen worden.'