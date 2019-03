Wia en Wat Aans doen samen Grunnens Hoop

RTV Noord-presentator Niiwino Geertsema dacht in goed gezelschap en een biertje op de bar aan Ali B. en zijn programma 'Op volle toeren' waarin Ali B. een link legt tussen evergreens van bekende Nederlandse artiesten en huidige jonge talentvolle rappers.

De Aretha Franklin van Ziel

Geertsema zag daarbij ook een Groningse muzikale ontmoeting voor zich tussen - zo als hij het zegt - de Aretha Franklin van Ziel en de jongens van Trilploat. Hij stuurde meteen een appje naar Rik Baptist van Wat Aans.

'Ik gaai nait rappen'

Die was meteen enthousiast. En ook Wia Buze bleek best zin te hebben in een samenwerking. Wia had wel twee voorwaarden: 't Mout in t Grunnegs en ik gaai nait rappen'.

Dat was geen probleem. Woensdag doken de drie de studio in met producer Jeroen Russchen. Het nummer gaat Grunnegs Hoop heten. De tekst is van Wat aans.

Gewoon kop der veur

'Wie hebben dikke lol had', vertelt Wia. Het nummer gaat over de Groningse hoop over de aardbevingsproblematiek en de Grunneger toal. 'Gewoon Kop der Veur zeg mor', zegt Teun Heuvel, de andere helft van Wat Aans.

Het resultaat van deze unieke samenwerking ziet eind juni het levenslicht met de nieuwe CD van Wat Aans.