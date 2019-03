OM: 280.000 euro boete voor schelpenfraude

Volgens het Openbaar Ministerie hebben Zeeuwse bedrijven in de Waddenzee illegaal schelpen gewonnen. In de strafzaak tegen de bedrijven is donderdag opgeteld 280.000 euro boete geëist.

Rijkswaterstaat kon zien dat het zuigschip de Eemshorn in 2014 in verboden delen van de Waddenzee bijna 13.000 kubieke meter aan schelpen won. Dat gebeurde op zeker 23 reizen, zei de officier van justitie donderdag tijdens de strafzaak in Zwolle.

Duitse autoriteiten

De Zeeuwen waren onder meer in wateren van de gemeente Eemsmond actief. Ook zou in het Duitse Eems-Dollardgebied nog eens voor bijna 50.000 kubieke meter aan schelpen gewonnen zijn. Over deze overtreding moeten de Duitse autoriteiten zich buigen.

De illegale schelpenwinning vond plaats in een natuurgebied, maar ook op plekken waar internationale kabels en buizen liggen. Bij het graven in de bodem daar is de kans groot dat die beschadigd raken.

Eerdere straffen

Donderdag stonden in Zwolle drie aan elkaar gelieerde ondernemingen terecht: Testamare Holding, de Beheersmaatschappij Zeeschelp en Van der Endt-Louwerse Yrseke. De administrateur van het bedrijf kreeg eerder al een werkstraf van 120 uur. De kapitein van de Eemshorn kreeg 100 uur werkstraf. Volgens de officier van justitie wist eigenlijk niemand in de bedrijven of ze in de wateren aan het winnen waren waar dat mocht. Een zeer kwalijke zaak, zei hij.

Bedrijven erkennen fout

De drie bedrijven erkennen dat ze fout zaten, zei advocaat. Maar het OM blaast de zaak op, zei hij. Het gaat om veel kleinere hoeveelheden schelpen. Dat ladingbonnen vervalst werden door de kapitein kan de bedrijven niet worden aangerekend. Het OM wil ook via een andere procedure de criminele winst bij de bedrijven vorderen. Die zou zo'n half miljoen euro bedragen.