Promotie Platform Leek presenteert eerste plannen

De middenstand en Landgoed Nienoord moeten meer profiteren van allerlei evenementen in Leek. Om dat te realiseren is begin dit jaar het promotie Platform Leek (PPL) opgericht. Dat PPL heeft nu de eerste plannen gepresenteerd.

Lente in Leek

Het eerste evenement is 'Lente in Leek' in het weekend van 29, 30 en 31 maart. PPL-voorzitter Berend Hoekstra: 'Die dagen presenteren de verschillende kledingzaken in Leek zich met een fashionweekend. Op vrijdagavond is er een modeshow en op zaterdag is er ook nog van alles te beleven op het gebied van mode. Daarmee proberen we bezoekers van het landgoed en het familiepark te verleiden om ook nog even naar het centrum te gaan.'

Koetsentocht

In het weekend van 26 mei draait het in en om het centrum van Leek om de koetsentocht. Dertig historische rijtuigen maken dan een rit door de omgeving. Hoekstra: 'De deelnemers komen uit het hele land met hun koetsen en paarden naar Leek. De tocht begint bij het museum Nienoord en voert door de kop van Drenthe en eindigt met een defilé in het centrum van Leek. Ook daarmee maken we een verbinding tussen het landgoed en het centrum'. De tocht wordt voorafgegaan door een reclamekaravaan met platte boerenkarren.

Stoomdagen

In het Hemelvaartweekend worden al sinds jaar en dag de stoomdagen gehouden op het landgoed. Deze keer wordt daaraan een parade gekoppeld van stoomvoertuigen door het centrum van Leek.

