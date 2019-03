Abbingh en Wester kijken uit naar interland in MartiniPlaza: 'Echt superbijzonder'

Handbalsters Lois Abbingh en Tess Wester kijken uit naar de oefeninterland van vrijdagavond in MartiniPlaza tegen Duitsland. De Oranje-vrouwen trainen tot die tijd in het dorp waar Abbingh opgroeide: Ten Boer.

Dat Oranje daar traint is eigenlijk puur toeval. 'Ja, de trainer wilde de hele week op één plek trainen en niet elke keer in een andere hal, dus vandaar dat we hier zijn. Ik dacht eerst dat het een grapje was, dat we hier zouden gaan trainen.'

Abbingh woonde tot haar dertiende in Ten Boer, terwijl ze handbalde in Groningen bij V&S. Daarna vertrok ze naar Emmen. Ze heeft veel herinneringen aan de Tiggelhal in Ten Boer.

Gym en jazzballet

'Ja, basisschool-gym, jazzballet en andere voorstellingen, die waren altijd hier. Voor mij is er niks veranderd in dertien jaar tijd zo'n beetje. Het is leuk om weer een keertje hier te zijn.'

'Gisteren waren mijn nichtjes hier om even te kijken en vandaag komt mijn oma eventjes langs. Dat is zeker leuk, dat dat kan, want normaal gesproken zijn onze trainingen besloten.'

MartiniPlaza

De handbalsters spelen voor het eerst in MartiniPlaza. De wedstrijd tegen Duitsland was binnen een half uur uitverkocht.

Doordat het handbalveld andere afmetingen heeft, kunnen er minder toeschouwers in de hal dan bij Donar. Toch zijn dat er nog bijna vierduizend.

'Justin Bieber'

Teamgenoot Tess Wester, die net als Abbingh bij E&O heeft gespeeld, weet dat handbal hier leeft.

'Het is zeker leuk om in het noorden van Nederland te spelen, waarvan we ook weten dat ze handbalgek zijn. We hebben ook wel eens in Emmen een interland gespeeld. Dan is het altijd alsof Justin Bieber komt optreden, zo snel zijn de kaartjes dan uitverkocht.'

'Superbijzonder'

Abbingh kijkt ook uit naar het duel in MartiniPlaza. 'Echt superbijzonder. Ik ben ook heel benieuwd hoe de sfeer gaat zijn. We hebben er allemaal nog nooit gespeeld. Het leeft gewoon heel erg, dus ik denk wel dat het vrijdag een heel leuke sfeer in de hal wordt.'

Zelf kent Abbingh MartiniPlaza wel een beetje. 'Ik ben wel vaker bij Donar geweest. Een paar jaar geleden nog. Volgens mij was dat tegen Leiden, maar ik weet niet meer of dat ook echt ergens om ging. Het was in ieder geval een leuke wedstrijd.'



Op stap in Stad

Wester heeft ook nog wel wat herinneringen aan Groningen. 'Eén keer, toen ik bij E&O speelde, ben ik wezen stappen in Groningen en dat is me heel erg goed bevallen. Ik weet er niet meer zo heel veel van, haha.'

Of Abbingh daar bij was? Haar geheugen laat haar even in de steek. 'Dan was het een leuke avond denk ik, haha', aldus Abbingh.

Flitser

Wester vervolgt: 'Ik heb in Oldenburg gespeeld en dan reed ik via Groningen naar huis. Er staat een flitser, die heeft me ook wel eens gepakt. Ik vind het hele noorden van Nederland sowieso altijd heel erg gezellig en ik voel me er altijd heel erg thuis.'

Duitsland

'Ik ben heel benieuwd. We hebben er natuurlijk nog maar twee trainingen opzitten met de nieuwe trainer (red. Emmanuel Mayonnade). Je merkt dat hij ook wel wat dingen wil veranderen, dus dat zal voor iedereen toch even wennen worden. Veel jonge meiden die zich ook willen bewijzen. Dus we hebben er zin in, maar ik heb geen idee wat het gaat worden', aldus Abbingh.

Wester voegt daaraan toe: 'Ik denk zeker dat we als favoriet de wedstrijd ingaan, maar ik denk niet dat we de favorietenrol honderd procent waar kunnen maken. Ik denk wel dat we kunnen winnen, maar het zal niet heel makkelijk zijn.'

'Tegen Duitsland spelen is altijd leuk, en dat het dan ook nog eens in Groningen is, dat is helemaal mooi', besluit Abbingh.

Tweeluik

De eerste oefenwedstrijd van Nederland tegen Duitsland begint vrijdagavond om 19.30 uur in MartiniPlaza. Zaterdag speelt Oranje in het Duitse Oldenburg opnieuw tegen Duitsland.

