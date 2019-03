GGD komt met grootscheepse aanpak van gezondheidsklachten door aardbevingen

Dat beveelt GGD Groningen aan in een rapport dat op verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen is opgesteld.

Aanpak

Die had de GGD gevraagd een aanpak te ontwikkelen voor de negatieve gezondheidseffecten. Uit eerder onderzoek blijkt dat inwoners van het gebied stress ervaren en dit neemt ook nog eens toe.

Emotioneel ondersteund

Volgens de GGD moeten gemeenten voor goede en actuele informatie zorgen voor inwoners, bijvoorbeeld op het gebied van schadeafhandeling. Daarnaast moeten inwoners emotioneel ondersteund worden en praktische hulp krijgen als ze bijvoorbeeld niet weten waar ze moeten aankloppen.

Als laatste moet de doorverwijzing op orde zijn als iemand meer hulp nodig heeft.

Langzame ramp

De GGD heeft voor dit plan gebruik gemaakt van een richtlijn die bedoeld is voor hulpverlening na rampen. Directeur Publieke Gezondheid Groningen Jos Rietveld: 'Want de aardbevingen hebben heel veel kenmerken van een langzame ramp.'

De GGD wijst de gemeenten aan als verantwoordelijke voor de uitvoering. Rietveld: 'De gemeente is de meest nabije overheidslaag en trouwens ook de overheidslaag waar de meeste mensen nog wel vertrouwen in hebben.'

Langs de deuren

Rietveld voorspelt dat het geen makkelijke opgave wordt om te achterhalen wie hulp of steun nodig heeft. 'We merken in het aardbevingsgebied dat mensen niet zo snel met het water voor de dokter komen; dat betekent dat we ook langs deuren moeten gaan.'

Dit zouden bijvoorbeeld sociale teams kunnen doen of door de gemeente ingehuurde hulpverleners.

De GGD denkt dat de hele aanpak jaarlijks acht miljoen kost. 'En de problematiek is nog lang niet van tafel.' Veertig miljoen zal het zeker gaan kosten, zo is de verwachting. Geld dat gemeenten niet zelf willen betalen.

Nationaal Programma Groningen

Ook willen ze geen beroep doen op het Nationaal Programma Groningen waarover onlangs een akkoord werd gesloten. Die miljoenen zijn bedoeld voor de toekomst van het gebied.

Rietveld: 'Lokale bestuurders vinden dat dit onder schade valt en dat het alsnog vergoed moet worden door het ministerie van Economische Zaken dan wel de NAM.'

Veilig en schadevrij?

Vraag is hoeveel baat bewoners van aardbevingsgemeenten hebben bij deze aanpak van hun gezondheidsproblemen. Die gaan toch pas weg als hun huizen veilig en schadevrij zijn?

Rietveld: 'Het gaat nog een hele tijd duren voordat de materiële schade hersteld is. We proberen ondertussen de getroffen inwoners zo goed mogelijk te helpen. Niet om het onderliggende probleem op te lossen, maar om te zorgen dat men er zo goed mogelijk mee om kan gaan.'

