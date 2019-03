Kattencafé Poeslief in Stad gaat dicht: 'Onze katten waren niet altijd blij'

Kattencafé Poeslief aan de Nieuweweg in de stad Groningen houdt op te bestaan. Het café ging 2,5 jaar geleden open, maar bleek in de praktijk moeilijk uit te baten.

Dat laten de eigenaren donderdag op Facebook weten.

'Naast dat het financieel lastig is om een kattencafé te runnen, zijn we er ook achter gekomen dat het in de praktijk niet altijd even leuk en makkelijk is om zowel de bezoekers als de katten en onszelf gelukkig te maken.'

Het kattencafé biedt onderdak aan een aantal katten. Daarnaast kunne bezoekers en koffie drinken en lunchen.

We hebben vaak gemerkt dat onze katten niet altijd blij zijn Eigenaren Poeslief

Opvang bij lieve mensen

De eigenaren zien ook de positieve kant van de sluiting. Het wel en wee van de katten zal er namelijk op vooruit gaan, denken ze.

'We hebben vaak gemerkt dat onze katten niet altijd blij zijn en hebben daardoor ook veel wisselingen gehad in de bewoners. We kijken er dan eigenlijk ook naar uit dat al onze katten straks bij lieve mensen thuis gaan wonen. Voor alle katten hebben we al een fijn huis gevonden.'

Het kattenluikje van café Poeslief sluit voorgoed op zaterdag 20 april.

Lees ook:

- Groningen krijgt cafés vol poesjes