Water Natuurlijk wint ook bij waterschap Hunze en Aa's

De partij behaalde vijf zetels. De PvdA werd de een na grootste partij met drie zetels. De VVD, CDA en AWP kwamen uit op elk twee zetels. 50Plus en Cristenunie waren goed voor 1 zetel.

De opkomst was 52.3 procent. Dat was bijna vijf procent hoger dan in 2015. In totaal werden ruim 180.000 stemmen uitgebracht. Maandag wordt duidelijk welke namen horen bij de zetels.

- Water Natuurlijk grote winnaar bij verkiezingen Noorderzijlvest