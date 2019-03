Alle stemmen geteld: GroenLinks de grootste van Groningen

GroenLinks is de grootste partij geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is zojuist bekend gemaakt op het provinciehuis. De partij van lijsttrekker Nienke Homan behaalde zes zetels.

GroenLinks levert daarmee ook de informateur voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Donderdagavond wordt bekend wie dat wordt.

De Pvda is de één na grootste partij geworden, met vijf zetels. Forum voor Democratie komt uit op vier zetels. Ook de VVD en de ChristenUnie behaalden vier zetels.

'Fijn dat het zo eindigt'

GroenLinks-lijsttrekker Homan noemt de uitslag 'geweldig'. Het betekent bovendien een einde aan een periode vol onzekerheid.

'Het was een hele bijzondere avond, nacht en ochtend. Het schoot heen en weer met de uitslagen. Je gaat slapen met het idee dat je de grootste wordt, je wordt wakker en ziet op RTV Noord dat dat nog steeds zo is, maar bij de NOS dat het niet zo is. Dan wordt er geteld en is de conclusie dat je echt de grootste bent. Fijn dat het zo eindigt.'

Wie wordt informateur?

Vanavond maakt GroenLinks bekend wie als informateur aan het werk gaat. Dat zal in elk geval niet Mattias Gijsbertsen zijn, die deze taak na de gemeenteraadsverkiezingen op zich nam. De informateur heeft in elk geval geen eenvoudige taak, zegt Homan.

'Je ziet dat er veel verdeling is. Met 14 partijen wordt dat een behoorlijke klus. We gaan in elk geval voor iets wat dicht bij ons gedachtegoed ligt.'

De volledige zetelverdeling is als volgt:

GroenLinks: 6

Pvda: 5

SP: 4

Forum voor Democratie: 4

VVD: 4

ChristenUnie: 4

CDA: 3

Groninger Belang: 3

D66: 3

PVV: 2

Partij voor de Dieren: 2

Partij voor het Noorden: 2

50Plus: 1

Denk haalde geen zetel.

