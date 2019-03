Ondernemers: werk aan de winkel voor nieuw provinciebestuur

We leggen daarom de ondernemers van het NoordZaken-panel de vraag voor: Welke opdracht zou je het nieuwe provinciebestuur willen meegeven?

'Lokaal produceren biedt de agrarische sector geen toekomst'

Bert-Jan van Dinter, directeur Vandinter Semo.

'Mijn opdracht luidt: zet Groningen op de kaart voor het betere alternatief. Ik denk daarbij aan ruimte voor kleine en grotere industrie. Kijkend naar mijn eigen vakgebied van landbouw vind ik dat men moet stoppen met denken in kleinschaligheid.

Lokaal geproduceerd voedsel en biologische teelt biedt de agrarische sector geen toekomst.'

Het nieuwe college moet voorrang geven aan bereikbaarheid van Stad en Ommeland Bert-Jan van Dinter

'Ik vind verder dat het nieuwe college voorrang moet geven aan bereikbaarheid van Stad en Ommeland. Het streven naar een hogesnelheidslijn tussen de Randstand en Groningen moet hoog op de agenda blijven staan.'

'Wat de provincie voor ons bedrijf betekent, vind ik een lastig te beantwoorden vraag. Vandinter Semo is al 105 jaar gevestigd in Scheemda. Dat had ook een andere provincie kunnen zijn. Groningen is niet per se een betere vestigingsplaats dan een andere provincie.'

Vandinter Semo is gewasveredelaar in Scheemda. Groei van de wereldbevolking betekent meer vraag naar zaden. Ziet er dus goed uit voor het Scheemder bedrijf.

'Eerst de economie, dan pas verduurzaming'

Eelkje Oldenburger, directeur Hempflax:

'De opdracht is wat mij betreft kort: Maak de regio economisch gezond. Dat zorgt voor meer bedrijvigheid. En bedrijvigheid creëert bedrijvigheid. Het college moet zich richten op bedrijvigheid en de maakindustrie. Iedereen in de provincie Groningen moet een kans hebben op werk.'

'Wij zijn een duurzaam bedrijf, dus dat thema heeft prioriteit bij ons. Het zou fijn zijn als deze provincie initiatieven als het ontwikkelen van eco-systemen ondersteunt om Groningen naar een nieuw niveau te krijgen.'

'Daarbij moet een provinciaal bestuur wel begrijpen dat het van belang is om de economie eerst te laten bloeien voordat verduurzaming aan de orde is. Andersom werkt niet.'

'Dat er nu ruim één miljard euro naar Groningen komt via het Nationaal Programma is fantastisch maar geef het uit om bedrijvigheid te realiseren. Ga geen pleisters plakken.'

Hempflax zit in Oude Pekela en ziet oneindig veel toepassingen van hennep.

Iedereen in de provincie Groningen moet kans hebben op werk Eelkje Oldenburger

'Alle geld uit het gasdossier volledig naar de energietransitie'

Erwin Balkema, directeur Bano BV:

'Mijn opdracht voor het nieuwe college is om het geld uit het aardgasdossier op basis van een goed plan volledig in de energietransitie te steken.'

'Als we voorloper worden in dit proces brengt dat ook weer andere ontwikkelingen op gang. Waarbij er wel sprake moet zijn van balans tussen profijt en de lasten. Denk hierbij aan de gevolgen van plaatsing van windmolens. Overigens ben ik van mening dat windmolens op zee gebouwd moeten worden.'

'Ik zou willen dat het Noorden voorop gaat lopen op het gebied van energie. Dat het een gamechanger wordt. Dan volgt daaruit dat we hier lekker kunnen wonen. Daar hoort een goede infrastructuur bij. Snel internet bijvoorbeeld is voor mij al lang geen thema meer, maar in Stedum hebben ze dat pas onlangs gekregen. Dat helpt iedereen daar vooruit. Daar ligt voor de provincie huiswerk.'

'Als je in het Noorden vooruit wilt moet je een fantastisch leefklimaat hebben. Ik hoef in Harkstede de fiets van mijn dochtertje op straat niet op slot te zetten zonder dat het direct gestolen wordt. Dat moet zo blijven.'

Bano BV in Groningen. Een familieonderneming die begon als geluidverhuurbedrijf en nu doet in 'state-of-the-art event technology'.

'Graag blijvend aandacht voor TopDutch Logistics'

Maurice de Wilde, directeur Koopman Logistics:

''Onze ervaring is dat als je graag iets wilt de provinciale overheid hier altijd positief tegenover staat. Dat is ook nodig. Het voordeel van Groningen is dat je gemakkelijk bij elkaar binnenloopt. Dat is een kracht die we niet moeten verliezen.'

'De provincie moet de economie blijven stimuleren. Vanuit Koopman vinden we het belangrijk dat Groningen als ict-hub doorgroeit. Groningen heeft Amsterdam met het aantal ict start-ups bijna ingehaald. Dat is goed. Zo ontstaat er een kritische massa van mensen en bedrijven.'

'Ict'ers zijn voor ons belangrijk. Met de plek die Groningen nu inneemt zijn goede programmeurs beter te vinden, omdat ze zich hier vestigen en dat is richting het buitenland een goed signaal.'

'Verder graag blijvend aandacht voor TopDutch Logistics. Samen met overheden moeten we duidelijk blijven maken dat de logistiek niet ophoudt bij Zwolle. Met de chemische industrie in de regio en de verbinding richting Duitsland moet dit goed gepositioneerd worden.'

Koopman Logistics in Noordhorn is gespecialiseerd in logistiek vervoer. De winnaar van de Groninger Ondernemingsprijs 2018 en dat zal niet voor niets geweest zijn.

Het is goed dat het kapitalisme gecorrigeerd wordt Klaas Toxopeus

'Zet bedrijven aan tot duurzamer produceren'

Klaas Toxopeus, directeur Hibex:

'Ik hoop dat duurzaamheid hoger op de agenda komt. Het kabinet heeft met de draai rondom het klimaatakkoord hier al richting aan gegeven. Het is goed dat het kapitalisme gecorrigeerd wordt.'

'De aardbevingsproblematiek valt natuurlijk ook onder duurzaamheid. Ga niet voor het kortetermijngewin, maar zorg ervoor dat de provincie er over tien jaar mooier uitziet. Dat is op zich niet zo moeilijk hoor. Ons houden aan het klimaatakkoord speelt daar een rol bij. Geef mij maar wat extra bloemetjes in de weilanden en minder ondersteuningsconstructies om huizen.'

'Mijn boodschap is investeer in duurzaamheid en dwing bedrijven dat ook te doen. Bijvoorbeeld door regelingen in te voeren die duurzaamheid belonen.'

HIBEX is fabrikant van prefab betonnen gevelelementen in Hoogkerk. Kan toveren met beton.

Het NoordZaken-panel bestaat uit de genomineerden voor de Groninger Ondernemingsprijs, die glansrijk werd gewonnen door Koopman Logistics uit Noordhorn.

Deze keer niet aan het woord, maar wel deel van het NoordZaken-panel:

- Marko Kamminga, directeur Frits Jurgens in Kolham. Producent van hi-tech scharnieren voor gracieuze taatsdeuren. Geliefd bij architecten.

- Patrick Reinders, directeur Effektief Groep. Schoonmaakbedrijf dat dankzij efficiënte aanpak nu tot de top tien in de sector behoort.

- Harm Beerda, directeur infrabedrijf Koninklijke Oosterhof Holman in Grijpskerk. Een familiebedrijf met een geschiedenis die 106 jaar terug gaat. Op leeftijd, maar daarom niet minder vernieuwend. Brengt traditie en innovatie samen.

- Eddy Roossien, directeur Roossien Hoogwerktechniek in Groningen. Scheepswerktuigkundige die zag dat op hoogte werken nogal onveilig gebeurde en daar eigen oplossingen voor verzon.