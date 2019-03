VVD reageert op bestuurlijk gekissebis in Groningen: 'Groningers worden hiervan de dupe'

De VVD in de Tweede Kamer vindt dat Groningers in het aardbevingsgebied de dupe worden van 'bestuurlijk gedoe' in de provincie.

Dilan Yesilgöz (VVD) doelt hiermee tijdens een debat over de mijnbouw in de Tweede Kamer op de uitkomsten van het onderzoek dat RTV Noord onlangs presenteerde over de rol van de lokale en regionale overheden in het aardbevingsdossier.

Geen grip

Uit gesprekken met bijna vijftig betrokkenen kwam naar voren dat de provincie en de gemeenten om verschillende redenen tekortschieten en geen grip krijgt op het aardbevingsproblematiek.

Door onkunde en kinnesinne blijkt dat ze beide medeschuldig zijn aan het drama in het gasdossier.

De provincie wordt verweten geen duidelijke visie te hebben doordat de Commissaris van de Koning te weinig leiderschap toont en de gasgedeputeerde te activistisch handelt binnen het provinciebestuur. Het beeld over de gemeenten bestaat dat zij elkaar niks gunnen en alleen maar vliegen afvangen.

Beeld herkennen

'Dit is een beeld dat we hier herkennen. Ik heb het zelf ook al meerdere keren aangehaald', zegt Yesilgöz. 'En dit willen we niet en het mag niet. Groningers worden hier de dupe van Daarom wil ik dit hier bespreken.'

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee wil dat de VVD eerst de hand in eigen boezem steekt, voordat het andere overheidslagen, bestuurders en politici recenseert.

Van der Lee: 'Ook onze rol loog er bepaald niet om. De problemen bevonden zich in alle lagen van het huis van Thorbecke. En misschien wel het meeste hier.'

Yesilgöz: 'Ik recenseer niet. Ik citeer uit een artikel van onafhankelijke journalisten. Als we zo'n artikel lezen, moeten we dat hier ook bespreken.'

Van waarde

Matthijs Sienot van D66 snapt dat de VVD het onderzoek aanhaalt. 'Er staan veel dingen in die van waarde kunnen zijn', zegt hij.

Maar Sienot vindt dat Yesilgöz te weinig naar een mogelijke oplossing heeft gekeken. 'Wat kunnen wij doen om de samenwerking te verbeteren en de gemeenten en provincie hun rol beter te laten uitvoeren?'

Vragen aan Wiebes

De VVD heeft daar niet direct een antwoord op en wil van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat weten of hij de geluiden uit het stuk herkent en of hij weet 'hoe ze er op een wijze manier mee om moeten gaan'.

Wiebes wil inhoudelijk niet al te veel kwijt over het RTV Noord-onderzoek. 'Ik wil wegblijven van recensies over andere collega's', zegt hij. 'Ik vind wel dat we achteraf over alle bestuurslagen kunnen zeggen dat er iets aan schort.'

Complex

De minister wil de kritiek verder niet al te persoonlijk maken. 'Laat ik zeggen dat alle mensen met wie ik de afgelopen anderhalf jaren heb samengewerkt stuk voor stuk mag. Wat niet betekent dat het allemaal vlot gaat. Je krijgt ook niet meteen alle liefde terug, maar dat hoeft ook niet. Ik vind de overleggen met hun niet onplezierig, maar complex.'

Wiebes blijft erop hameren dat Groningen een voortvarende uitvoering van de versterkingsoperatie en een vlotte afhandeling van de versterkingsoperatie nodig heeft om stappen te zetten. Daarbij is zijn mantra dat hij dat 'samen met alle bestuurslagen' voor elkaar moet krijgen.

