Megaorder voor Werkplein Fivelingo: 70 man verzekerd van werk

Een grote order waardoor zeventig mensen nog jarenlang aan het werk kunnen. Die kreeg Werkplein Fivelingo in Appingedam. Donderdag werden de contracten ondertekend.

Het Damster werkvoorzieningsschap gaat voor handelsonderneming Topbrands in Oud-Beijerland de cosmetica, lichaamsverzorgings- en huishoudelijke producten verpakken.

Kroon op samenwerking

Werkplein Fivelingo en Topbrands werken al tien jaar samen. 'Het is een kroon op onze samenwerking', zegt plaatsvervangend directeur Roelof Kuipers van het werkplein. 'De mensen die hiermee aan het werk kunnen blijven, zijn zeer gemotiveerd en en betrouwbaar. Ze kijken echt uit naar het werk dat ze straks moeten gaan doen', meent Kuipers.

Willem Blijdorp

Topbrands is een Internationaal handelsbedrijf dat opereert vanuit Nederland, Duitsland, Zweden en Frankrijk. Het bedrijf is onderdeel van de B&S Group van de Groningse zakenman Willem Blijdorp, die ooit in Farmsum zijn imperium begon.