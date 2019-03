'Ellende van de aardbevingen heeft ook een goeie kant'

Het kindcentrum in Spijk (Foto: Team 4 Architecten)

De ellende van de aardbevingsproblematiek kent ook een goeie kant. De leefbaarheid in onze provincie krijgt een flinke impuls door allerlei initiatieven onder de paraplu van Kansrijk Groningen.

Althans, dat zegt het Sociaal Planbureau Groningen dat in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) onderzoek deed naar vijf leefbaarheidsprogramma's die vallen onder de regie van het NCG.

Scholen

Zo is er flink geïnvesteerd in toekomstbestendige scholen, de aanleg van snel internet en de aanleg van wandel en fietspaden. Ook zijn er dorpscoöperaties ontstaan op het gebied van duurzame energie en heeft het landschap in het buitengebied met poelen, beplanting endijken een impuls gekregen.

Blijven investeren

Het Sociaal Planbureau Groningen adviseert het NCG de komende jaren te blijven investeren in de leefbaarheid in Stad en Ommeland.

Behalve de vijf leefbaarheidsprogramma's die zijn onderzocht zijn er nog drie van dergelijke leefbaarheidsprojecten onder de vlag van Kansrijk Groningen.