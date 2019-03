Donar wint met ruime cijfers in Limburg

Arvin Slagter liep in Weert een knieblessure op (Foto: JK Beeld (archief))

De basketballers van Donar hebben voor de competitie met ruime cijfers gewonnen van BAL. Het werd 60-78 in Weert.

Na het eerste kwart was de voorsprong nog miniem (17-18), halverwege was de stand 36-43. Na het derde kwart was de voorsprong al flink vergroot: 45-69.



Blessures

Drago Pasalic was er nog niet bij vanwege een rugblessure. Arvin Slagter viel uit met een lichte knieblessure.



Stand

Donar blijft vierde in de eredivisie met 36 punten uit 25 wedstrijden. New Heroes uit Den Bosch staat derde met 42 punten uit 28 wedstrijden.



Uitverkocht?

Zaterdagavond speelt Donar thuis tegen Aris Leeuwarden. Het duel in MartiniPlaza begint om 19.30 uur en is al bijna uitverkocht.