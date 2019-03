Lopend Vuur: We kunnen wel zonder contant geld

Tot die conclusie komt student Igo Boerrigter van de TU Delft, na onderzoek in samenwerking met De Nederlandsche Bank. Diverse media, waaronder Omroep West, maken daar melding van.

Vorig jaar betaalden we in Nederland voor het eerst meer met pin dan met cash, namelijk 55 procent. Volgens de onderzoeker wordt het systeem met cash geld te duur, als deze lijn zich de komende jaren doorzet.

Vraag is of dat een probleem voor je is. Is cash geld voor jou nodig of heb je voldoende aan met de pin of online betalen?

