Het broedseizoen voor weidevogels komt er aan. De bescherming van vogels zoals grutto's en kieviten is vooral een taak voor de boeren, maar ze worden daarbij geholpen.

Bijvoorbeeld door Herman Vos, veldwerker van de agrarische natuurvereniging Collectief Groningen West. Hij waarschuwt boeren voordat ze gaan maaien of er eventueel broedende weidevogels in hun akkers zitten.

'Het voorjaar staat zo'n beetje op springen, dus het wordt straks een zesdaagse werkweek voor mij.'

'Het kost wel wat inspanning'

Hij en andere vrijwilligers komen bij boeren die lid zijn van de vereniging. 'Ik heb nog nooit gemaakt dat iemand niet wilde meewerken. Het kost wel wat inspanning. Stel dat je een perceel hebt waar aardig wat weidevogels in zitten, dan zeg ik dat ze eigenlijk een week of misschien wel veertien dagen later moeten maaien. Daar maken ze geen probleem van.'

'Een beetje enthousiasmeren'

'Regelmatig nemen we ook de boer mee, dan ziet hij het zelf. Je moet ze ook een beetje enthousiasmeren. En dat werkt heel goed. Je bent niet voor niks aangesloten bij een agrarische natuurvereniging, dan heb je al een bepaalde liefde voor weidevogels, of de natuur in het algemeen.'

Bij boeren die niet bij de vereniging zaangesloten zijn, gaat het vaak mis. 'Je kan ook niet van een boer verwachten dat hij elke dag door zijn veld loopt om te kijken waar de weidevogels zitten.'

