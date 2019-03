Werkgevers zijn bezorgd na Statenverkiezingen: 'Er is wel wat gebeurd'

Deze bezorgde reactie op de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen is afkomstig van de gezamenlijke werkgevers.

'Er is wel wat gebeurd in Nederland met de enorme winst voor Forum voor Democratie en ook verdere versplintering van de rest van de stemmers', zegt Ton Schroor, directeur van VNO-NCW-MKB Noord-Nederland en oud-wethouder van Groningen.

Koers houden

'Maar je moet er wel voor zorgen dat je koers houdt. Zo komen er boodschappen dat we uit de Europese Unie zouden moeten, de nexit. Wij als werkgevers weten hoe slecht dat is voor de economie en de export. de Britten zullen de effecten daarvan nog gaan zien.'

Waarschuwing

'Er wordt ook gesproken over niet meer willen investeren in duurzaamheid. Wij willen daar juist heel graag in investeren. Wij zien het als de nieuwe toekomst, als de nieuwe economie. En als je dat allemaal ter discussie zou stellen, daar waarschuwen wij voor.'

'Je ziet ze niet in de debatten'

Schroor is benieuwd wat Forum voor Democratie, dat met vier zetels zitting neemt in de Groningse Staten, op provinciaal niveau gaat doen.

'Landelijk is de partij zichtbaar, maar in de provincie zie je ze niet in de debatten. Behalve in Zuid-Holland, daar hebben ze fors op ingezet. Dus het is nog de vraag wat wij in Noord-Nederland gaan merken.'

