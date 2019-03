Klaar voor de vaart: de cijfers achter cruiseschip Spectrum of the Seas

De Spectrum of the Seas (Foto: Meyer Werft)

800 bemanningsleden en ruim 1500 werknemers om het schip af te bouwen. Cruiseschip Spectrum of the Seas mag van zichzelf al imponerend zijn, de organisatie rondom het drijvende gevaarte is ook niet mis.

Het luxueuze schip is 347 meter lang, 41 meter breed en biedt plaats aan bijna 4200 passagiers. Ze ligt sinds donderdagochtend in de Eemshaven.

Spin in het web

Voordat het cruiseschip straks het ruime sop kiest, worden er van alle kanten mensen ingevlogen om de Spectrum of the Seas helemaal klaar te maken voor vertrek. Scheepsagent André van der Kevie van Broekman Eemshaven Services zorgt ervoor dat alles soepel verloopt.

'Zie ons maar als de spin in het web. We staan in contact met de loods, met de sleepboten en regelen de bemanningszaken. Er komen nog steeds mensen aan op vliegvelden en wij zorgen ervoor dat ze met de juiste papieren aan boord komen. En voor een nachtelijke test hebben we nog loodsen en een sleper besteld.'

Indrukwekkende cijfers

In de terminal waar het schip aangemeerd ligt, is zowat een half dorp ingericht om de bouw in goede banen te leiden. Die klus heeft Martin van den Heuvel van Buss Terminal op zich genomen. Hij somt enkele indrukwekkende cijfers op.

'We hebben 50.000 m2 ingericht voor de werkzaamheden, waarvan 30.000 m2 voor een compleet verkeersplan, parkeerplaatsen en verkeersroutes voor vrachtwagens en shuttlebussen. Verder staan er zeven kranen bij het schip en hebben we 3000 m2 opslagruimte voor pallets en materiaal om de inrichting van het schip af te bouwen.'

Iedere dag is anders

Een dergelijke klus pakt Van den Heuvel maar wat graag op. 'Normaal zitten wij in de offshore windparken, maar gisteren hebben we ook nog een schip geladen voor het Nederlandse leger. Iedere dag is weer anders dus.'

Zaterdag op pad

Wie de Spectrum of the Seas nog wil bewonderen, moet snel zijn. 'We verwachten dat ze zaterdag rond 18.00 uur begint aan een proefvaart. Daarna vaart ze door naar Bremerhaven', zegt Van der Kevie.

