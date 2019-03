Rondje Groningen: over een hond met gebruiksaanwijzing

We gaan vandaag op zoek naar een hondenliefhebber, krijgen bezoek van een zwaan en zijn getuige van een opvalllende 'race'. Welkom bij Rondje Groningen!

1) Kern met pit

Na het winnen van de provinciale prijs gaat Visvliet volgend weekend de landelijke strijd aan. Ze hebben daarvoor een filmpje gemaakt en daar kan weer op gestemd worden.

2) Geheimpje

Fiets gejat, het gebeurt vaker in Groningen. Maar het had al veel eerder kunnen gebeuren...

3) Spieltag

Ook de Duitse handbaldames zijn klaar voor de wedstrijd....

4) Gebruiksaanwijzing

Gezocht, hondenliefhebber die een gebruiksaanwijzing kan lezen....

5) Hoog bezoek

We blijven even in de dierenhoek..

6) Spoorrace

Een bijzondere 'race'.....

7) Bootcamp

Terug naar de basis, samen met defensie...

8) Zonnig Groningen

De lente is gisteren begonnen, en dat is direct te merken. De natuur ontwaakt!

