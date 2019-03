Voetballer Hans Hateboer uit Beerta is door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland.

Hateboer, die in Italië speelt bij Atalanta Bergamo, vervangt Kenny Tete in de selectie. De speler van Olympique Lyon viel donderdagavond in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Wit-Rusland kort na zijn invalbeurt uit.

Hateboer sluit vrijdagmiddag aan bij de selectie van Oranje.

