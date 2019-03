Excuses van burgemeester: 'Boer met vliegtuigbom te lang aan het lijntje gehouden'

Boer Jakob Smith uit Siddeburen hoort binnen twee weken of hij binnenkort verlost is van de vliegtuigbom op zijn akker. Dat kreeg hij donderdag te horen van burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen.

Hoogendoorn trok bovendien het boetekleed aan over de trage afhandeling van de zaak.

'Te lang aan het lijntje gehouden'

De bom werd al in maart vorig jaar ontdekt, maar ligt mede door de hoge opruimkosten nog steeds op zijn plek. Het opruimen van de bom zou ruim een ton kosten. Volgens Hoogendoorn hikte de gemeente tegen dat kostenplaatje aan.

'Daardoor heeft het hier gewoon te lang geduurd en is hij te lang aan het lijntje gehouden. Toen hij met de bom in de publiciteit kwam, werd ik ermee geconfronteerd dat het voor zijn bedrijfsvoering problemen gaf. Daarom heb ik hem uitgenodigd voor een gesprek en heb ik mijn excuses aangeboden.'



De boer wil eind april aardappels poten, dus we gaan nu doorpakken Adriaan Hoogendoorn - Burgemeester Midden-Groningen

Afstemmen met EOD

Uit een door de gemeente aangevraagde second opinion blijkt dat de operatie alsnog 'substantieel goedkoper' uitgevoerd kan worden.

'Het lijkt erop dat het inderdaad eenvoudiger en goedkoper kan', zegt Hoogendoorn. 'We hebben een gespecialiseerd bureau gevraagd om de door hun voorgestelde aanpak af te stemmen met de EOD. We verwachten over twee weken te horen of dit zo kan.'

Bij goedkeuring wordt de bom zo snel mogelijk weggehaald. 'De boer wil eind april aardappels poten in zijn grond, dus we gaan nu doorpakken', belooft Hoogendoorn.

