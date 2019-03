RUG-onderzoek naar doofblindheid is verlengd

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Kentalis werken samen verder aan een onderzoek naar doofblindheid. De twee partijen zetten donderdag de handtekeningen tijdens een symposium in Sint-Michielsgestel.

Kentalis is een organisatie die mensen helpt die moeilijk kunnen communiceren, bijvoorbeeld omdat ze doofblind of doof zijn. Doofblinde mensen kunnen niet goed horen en zien. Een aantal van hen kan helemaal niet meer horen of zien.

Wat is het doel van het onderzoek?

Tijdens het onderzoek wordt uitgezocht hoe wetenschappelijk onderwijs kan bijdragen aan betere zorg en onderwijs voor doofblinde mensen.

De RUG en Kentalis willen aantonen dat het mogelijk is voor ouders, begeleiders en leerkrachten om het denkvermogen van mensen die sinds de geboorte doofblindheid zijn te bevorderen tijdens contacten.