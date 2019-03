Liftongeluk universiteit kwam door verkeerd afgestelde rem (update)

Een verkeerd afgestelde rem is de oorzaak van het ongeluk met een lift op een faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in Stad, op 17 januari.

De RUG presenteerde vrijdagmorgen de resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar het ongeval, waarbij de lift met 14 mensen erin meerdere etages naar beneden stortte. Dat gebeurde in een faculteitsgebouw aan de Antonius Deusinglaan, naast het UMCG.

30 km per uur

De mensen waren op eerste verdieping ingestapt om naar de negende verdieping te gaan. Op het moment dat de groep de lift daar wilde verlaten sloten de deuren en zakten ze snel naar beneden. Door de noodrem bleef de lift hangen tussen de zesde en vijfde verdieping. De groep zat daar ongeveer een uur opgesloten.

Toen een monteur probeerde de lift weer in beweging te krijgen ging het mis: in de veronderstelling dat de normale rem nog werkte haalde hij de noodrem eraf waardoor de lift naar beneden stortte met een vaart van dertig kilometer per uur, waarna die tot stilstand kwam op de hydraulische buffer in de kelder. Volgens de RUG heeft de monteur zijn werk volgens het protocol uitgevoerd.

'Grote impact op de mensen'

'Het heeft grote impact gehad op de veertien mensen in de lift', zegt bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de RUG. Hij besprak de resultaten vrijdagmorgen met de mensen die in de ongelukslift zaten.

'Een deel van hen heeft er mentale problemen aan overgehouden', zegt De Vries. 'Zij zijn het vertrouwen kwijt geraakt in zaken die voor anderen vanzelfsprekend zijn. Je gaat ervan uit dat de techniek goed werkt, en dat blijkt op zo'n dag dan niet zo te zijn.'

Ook heeft een aantal van de mensen in de lift fysieke problemen overgehouden aan de val met de lift. De Vries: 'Sommigen van hen hebben nog steeds last van de knieën.'

Aansprakelijkheid

Het mankement aan de rem werd ondanks periodiek onderhoud niet opgemerkt.

De RUG stelt de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van de lift aansprakelijk voor de schade: het bedrijf dat de motor van de lift leverde, het onderhoudsbedrijf en het instituut dat de lift gekeurd heeft.

'Op dit moment wordt er gesproken met de verzekeraars van die bedrijven', zegt Stephan van Galen, directeur van het stafbureau van de RUG. 'Het is een ingewikkelde zaak om uit te zoeken wie waar voor verantwoordelijk is.'

Liften gecontroleerd

Alle liften - elf stuks - die in het gebouw waar het ongeval gebeurde zitten, zijn begin deze maand opnieuw gekeurd. Voor die keuring is de RUG in zee gegaan met een nieuwe partij. Ook voor het onderhoud is een nieuw bedrijf ingeschakeld, maar dat was al besloten vóór het ongeluk plaatsvond. Het onderhoud moest toen volgens de Europese regels opnieuw worden aanbesteed.

De RUG gaat de onderhoudsprocedures van alle 160 liften in haar gebouwen bekijken en waar nodig aanscherpen. Ook zegt de universiteit meer en beter aandacht te besteden aan de registratie van storingen en de afhandeling van incidenten in gebouwen van de RUG.

Dit bericht is uitgebreid en aangevuld met quotes

Lees ook:

- Extern bureau doet onderzoek naar liftongeluk

- Meeste liften weer in gebruik na ongeval medische faculteit