Stropers ganzeneieren op heterdaad betrapt: 'Ze konden geen kant meer op' (update)

Twee mannen zijn donderdag in het Zuidlaardermeergebied op heterdaad betrapt bij het stelen van 44 ganzeneieren. Ook had het duo illegaal vistuig bij zich.

Een alerte getuige tipte de opsporingsdiensten, waarop natuurbeheerder Alwin Hut van Het Groninger Landschap in actie kwam.

'Er werd iemand gespot op een plek waar je niet vrij mag rondlopen. Dat zagen we ook aan de onrust onder de ganzen, die van het stuk rietland af vlogen. Bij nadere inspectie met een boa bleek daar een bootje te liggen met twee personen erin, een emmer vol ganzeneieren en allemaal vistuig, wat natuurlijk hartstikke illegaal is.'

Laconiek

De twee stropers zaten als ratten in de val, maar reageerden volgens Hut laconiek toen ze betrapt werden.

'Alsof ze niet wisten dat het verboden is wat ze deden. Iedereen weet wel dat je geen eieren mag stelen. Het is bovendien een behoorlijke hoeveelheid, 44 stuks. Toch voelden ze zich wel op heterdaad betrapt hoor. Ze konden geen kant meer op.'



Flinke tik

De afgelopen tijd werd al vaker illegaal vistuig aangetroffen in het gebied, maar een spoor van de daders ontbrak. Tot donderdag dus, vertelt Hut.

'We waren al een tijd op zoek naar de betrokken personen. Het lijkt erop dat we de juiste mensen nu gevonden hebben. En op heterdaad nog wel, dat wil je het liefst. Hiermee hebben we een flinke tik uitgedeeld.'

Keihard optreden

Hut geeft aan dat stropers moeten beseffen dat hun acties niet door de beugel kunnen.

'Er mag een hoop bij ons, maar hier trekken we een grens. We treden er keihard tegen op en gaan het toezicht nu alleen nog maar verscherpen.'



Veel pijn

Tegen de aangehouden mannen wordt proces-verbaal opgemaakt. De officier van justitie moet besluiten wat er met de eieren gaat gebeuren, maar het vistuig wordt vernietigd. Dat zijn 'lelijke dingen', zegt Hut.

'Eerder hebben we vistuig van stropers gevonden waar een fuut in vast zat. Die is na ontzettend veel pijn overleden. Het gaat er dus niet alleen om wat de stropers binnenhalen, maar er ontstaat ook veel dierenleed. Dat is het laatste wat je wil.'