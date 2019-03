Einde in zicht voor gratis parkeren op Sontplein in Stad

'P 1e uur gratis', staat met koeienletters bij de entree van het Sontplein in Stad. Maar hoe lang je er ook staat, de slagboom veert zonder strubbelingen en helemaal gratis omhoog. Binnenkort is dat afgelopen.

Geert parkeert

Met een wandeling van 800 meter en een frisse ochtendwind door het haar begint Geert Molema zijn werkdag actief. Hij komt uit Delfzijl, werkt nabij de Oosterpoort en parkeert zijn auto op het Sontplein. 'Ik hoorde via mensen van het UMCG dat je hier gratis kon staan. Zij zetten hem hier zelf ook neer.'

De meeste winkels aan het Sontplein openen pas om 09.00 of 10.00 uur, maar rond achten staan er al honderden vierkante meters geparkeerd blik (Foto: Bram Koster/RTV Noord)

Expres

Volgens het vastgetapete briefje op de betaalautomaat is er sprake van een storing. Overduidelijk geen kortstondige, want de vuiligheid die zich onder de tape heeft genesteld, is niet van gisteren. 'Is die storing niet gewoon expres?' vraagt een bewoner van de flat tegenover het Sontplein zich af.

Totale vernieuwing

Ja en nee. De afgelopen jaren beheersen meerdere kort- en langdurige storingen het parkeerterrein. Zelfs zodanig, dat sommige mensen die we spreken, niet beter weten.

Volgens Berend Ziengs van Aprisco, eigenaar van het terrein, duurt de huidige storing al meer dan twee maanden. Die kan alleen verholpen worden door een upgrade van de software.

'Nieuwe software is een gigantische investering, dat loopt in de tienduizenden euro's. Toen hebben wij gezegd: dat willen we niet meer. We willen volledig nieuwe apparatuur, want deze apparatuur bevalt ons niet.'

Van slagboom tot betaalterminal, alles wordt vervangen. Ook de in- en uitritten van het terrein worden binnenkort aangepast, om de verkeersdoorstroming te bevorderen, als onderdeel van het Masterplan Sontplein. 'We werken aan een vernieuwing van het totale systeem', meldt Ziengs.

Een forens reist per vouwfiets vanaf het Sontplein naar haar werk aan het Damsterdiep (Foto: Bram Koster/RTV Noord)

Vouwfietsen en winkeltassen

Steeds meer forenzen en shoppers maken dankbaar gebruik van de overgangsfase. Zij parkeren hun auto gratis op het Sontplein en vervolgen hun reis te voet of per vouwfiets naar het werk of lopen naar het centrum voor een middagje winkelen. Daka, MediaMarkt en Belga fietsen, allen gevestigd aan het Sontplein, geven echter aan daar op dit moment geen hinder van te ondervinden.

Peter Lucken van Daka plaatst wel een kanttekening. 'Het staat steeds voller. Eerst stonden er tien auto's, daarna vijftien en weer een week later waren het er twintig. Nu heb ik er nog geen last van, maar als ik straks geen plek meer heb voor mijn klanten wordt het wel vervelend.'

De meeste auto's voor de Daka zijn van forenzen en staan hier de hele dag. Helemaal vol is het nog niet (Foto: Bram Koster/RTV Noord)

'Old school-parkeerkaartjes'

Ziengs laat weten dat er altijd de mogelijkheid bestaat tot het inzetten van handhavers. 'Het terrein is officieel gewoon betaald parkeren. Als wij signalen krijgen dat het uit de klauwen loopt, dan kunnen we op een old school-manier parkeerkaartjes gaan verkopen en controleren.'

Twaalf weken

Deze week vergaderen Aprisco en de gemeente over de vorm die het betaald parkeren na de veranderingen krijgt. Afhankelijk daarvan bestelt Ziengs passende apparatuur. Ziengs verwacht maximaal twaalf weken nodig te hebben om alles te verbouwen.

Medio juni lijkt het dus definitief afgelopen met de storingen en dus ook met het gratis parkeren voor forens Molema uit Delfzijl. 'Dan zet ik de auto wel bij Meerstad neer en ga ik met de bus. Die parkeergarages in het centrum zijn voor mij niet te betalen.'