OM trekt alles uit de kast om No Surrender te verbieden

Het Openbaar Ministerie betoogt deze vrijdag en dinsdag in de rechtbank in Assen waarom motorclub No Surrender verboden moet worden.

Zo'n vijftien leden van de motorclub zitten in hun hesjes op de publieke tribune om de zaak bij te wonen. De captain, een kale man gehuld in een leren hesje, zwarte trui met opschrift 'Captain' op de mouwen en zwarte gympen met doodshoofden erop, zit rustig naast de advocaat in de zaal. Op verzoeken om te praten met de media gaat hij niet in.

Civiele procedure

In de civiele procedure staat de vraag centraal of No Surrender als een vereniging aangemerkt kan worden, en of deze vereniging een verbod opgelegd kan worden. Volgens het OM is een strafrechtelijke procedure niet mogelijk, omdat binnen het strafrecht individuen terechtstaan en het geen verenigingen kan ontbinden.

Volgens het OM bestaat er geen twijfel over dat No Surrender een vereniging is. Er wordt contributie geheven voor de clubkas, leden hebben zich aan bepaalde regels te houden en ze treden naar buiten toe als gezamenlijke groep die zich op een bepaalde manier kleedt.

Schietpartij in woonwijk

Ook acht het OM voldoende bewezen dat No Surrender zich schuldig maakt aan strafbare feiten. De club behoort tot de zogenaamde 1-procent-motorclubs of Outlaw Motorcycle Gangs (OMG). Dit is een organisatie die zichzelf buiten de wet stelt en eigen wetten handhaaft. 'Het bestuur geeft leiding aan strafbare feiten, faciliteert ze en moedigt ze aan. Een verbod is daarom proportioneel en nodig om de maatschappij te beschermen', zo zegt de officier van justitie.

Als voorbeeld worden diverse geweldsincidenten genoemd, ondersteund door beeld- en geluidsfragmenten. Op een van die fragmenten, afkomstig van Omroep Brabant, is te zien dat er in een woonwijk vlak bij een speeltuin geschoten wordt. Leden van motorclub Satudarah en No Surrender nemen elkaar onder vuur. Later vindt een kind een doorgeladen wapen terug in de bosjes.

Twee weken geleden stonden in Groningen zeven leden terecht omdat ze een ex-lid van de club zouden hebben mishandeld en gedreigd hebben zijn vingers af te knippen. Uiteindelijk bleef het bij dreigen en moest de 47-jarige man 5000 euro betalen aan de club. In de zaak werden celstraffen tot acht jaar geëist.

Documentaire 'Captain Henk'

De serie die over Henk K. uit Emmen gemaakt is, wordt ook veelvuldig opgevoerd als bewijs dat de club crimineel is. In de fragmenten wordt geweld gebruikt tegen nieuwe leden, maar ook tegen een lid dat vanwege zogenaamde bad standing, slecht gedrag, de club moet verlaten. Dat gaat meestal gepaard met geweld, afpersing en intimidatie.

De advocaat van No Surrender komt vrijdagmiddag nog aan het woord. Daarna buigt de rechtbank zich over de vraag of de motorclub, de afzonderlijke chapters en brotherhoods, clubs met jonge aanwas, verboden moeten worden. Als dat gebeurt, zullen de zwart leren clubhesjes met doodshoofden uit het straatbeeld verdwijnen.

