Oeverzwaluwen krijgen veilig heenkomen bij Kardinge: 'Zulke plekken zijn er maar weinig'

Bij het Bevrijdingsbos in Kardinge, aan de noordoostkant van de stad Groningen, verrijst een oeverzwaluwwand. Het idee is dat de vogels daar gaan broeden.

'Dit hele gebied in Kardinge is zo'n twee jaar geleden op de schop gegaan. Het water dat hier valt, kunnen we hier nu vasthouden en laten circuleren. Dit was gewoon een slootje, nu is het een mooie waterpartij', zegt Peter Kruijt van Natuurmonumenten.

'Met de bedoeling dat het een soort moeraszone wordt. Omwonenden hebben ons gevraagd om een oeverzwaluwwand, daar zijn we heel blij mee.'

Veilig voor roofdieren

Oeverzwaluwen zoeken elk jaar een steile plek aan het water. In zo'n wand kunnen ze hun nest maken. Boven het water vinden ze hun eten, vooral insecten. 'Ze zitten er ook veilig voor roofdieren. Zulke plekken hebben we hier maar weinig, vandaar dat we dit voor ze maken.'

Plek voor zestig oeverzwaluwen

De gaten waar ze in nestelen zijn elf centimeter in doorsnede, legt aannemer Klaas Mulder uit. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk. 'Die gaten zijn erin geboord. Vijf rijen van twaalf, dus in totaal kunnen we zestig oeverzwaluwen herbergen.'

'De betonnen panelen staan er inmiddels, dat wordt vrijdagmiddag verder met klei aangevuld. En rond de gaten wordt speciaal zand aangebracht, zodat de zwaluwen denken: Hé, dit is mooi spul, daar kunnen we in.'

Patat

De bedoeling is dat de aanleg nog voor het weekend klaar is. 'Ik zei tegen de jongens: ik zorg voor patat, als jullie het klaar maken. Nou, we hebben tussen de middag patat gehad, dus nu moeten ze het ook afmaken.'